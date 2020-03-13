Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Закрывают школы, отменяют концерты, запрещают собрания

"Чтобы предотвратить распространение заболевания, правительство решило ввести режим чрезвычайного положения в Эстонии", — указано в сообщении.

Далее указываются меры, которые будут приняты:

• Начиная с понедельника, 16 марта, все школы перейдут на дистанционную и домашнюю формы обучения (13 марта в школах пройдут инфодни, на которых будут раздаваться материалы и распоряжения относительно дальнейшей работы);

• Начиная с понедельника, 16 марта, следует приостановить работу всех кружков и секций;

• Все публичные мероприятия и собрания запрещены;

• Кинотеатры, театры, музеи будут закрыты до 1 мая, а спектакли, концерты, и конференции будут запрещены до этого же срока;

• Спортивные мероприятия и соревнования запрещены до 1 мая;

• На границах вводится санитарный контроль. Пребывающие должны будут заполнить специальную анкету;

• Приостановлена продажа круизов по линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн;

• Библиотеки продолжат работу с ограничениями.

Разъяснения в связи с чрезвычайным положением будут даны на правительственной пресс-конференции в 9 утра, в пятницу 13 марта. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире.

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