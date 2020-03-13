13.03.2020, 00:36

Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Закрывают школы, отменяют концерты, запрещают собрания

 (58)
EST 129
Valitsuse liikmete lahkumine Kadrioru lossist
Valitsuse liikmete lahkumine Kadrioru lossistFoto: Kretel Kuusk

На официальном сайте правительства Эстонской Республики появилось сообщение, что в связи с распространением коронавируса в Эстонии объявляется режим чрезвычайного положения. Этот режим будет действовать до 1 мая, если правительство не решит иначе.

"Чтобы предотвратить распространение заболевания, правительство решило ввести режим чрезвычайного положения в Эстонии", — указано в сообщении.

Далее указываются меры, которые будут приняты:

• Начиная с понедельника, 16 марта, все школы перейдут на дистанционную и домашнюю формы обучения (13 марта в школах пройдут инфодни, на которых будут раздаваться материалы и распоряжения относительно дальнейшей работы);
• Начиная с понедельника, 16 марта, следует приостановить работу всех кружков и секций;
• Все публичные мероприятия и собрания запрещены;
• Кинотеатры, театры, музеи будут закрыты до 1 мая, а спектакли, концерты, и конференции будут запрещены до этого же срока;
• Спортивные мероприятия и соревнования запрещены до 1 мая;
• На границах вводится санитарный контроль. Пребывающие должны будут заполнить специальную анкету;
• Приостановлена продажа круизов по линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн;
• Библиотеки продолжат работу с ограничениями.

Читайте также:

Разъяснения в связи с чрезвычайным положением будут даны на правительственной пресс-конференции в 9 утра, в пятницу 13 марта. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире.

Более подробно прочитать можно ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: