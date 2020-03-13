Правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Закрывают школы, отменяют концерты, запрещают собрания

На официальном сайте правительства Эстонской Республики появилось сообщение, что в связи с распространением коронавируса в Эстонии объявляется режим чрезвычайного положения. Этот режим будет действовать до 1 мая, если правительство не решит иначе.
"Чтобы предотвратить распространение заболевания, правительство решило ввести режим чрезвычайного положения в Эстонии", — указано в сообщении.
Далее указываются меры, которые будут приняты:
• Начиная с понедельника, 16 марта, все школы перейдут на дистанционную и домашнюю формы обучения (13 марта в школах пройдут инфодни, на которых будут раздаваться материалы и распоряжения относительно дальнейшей работы); • Начиная с понедельника, 16 марта, следует приостановить работу всех кружков и секций; • Все публичные мероприятия и собрания запрещены; • Кинотеатры, театры, музеи будут закрыты до 1 мая, а спектакли, концерты, и конференции будут запрещены до этого же срока; • Спортивные мероприятия и соревнования запрещены до 1 мая; • На границах вводится санитарный контроль. Пребывающие должны будут заполнить специальную анкету; • Приостановлена продажа круизов по линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн; • Библиотеки продолжат работу с ограничениями.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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