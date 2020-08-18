Правительство ЭР выступило с заявлением: Эстония поддерживает народ Беларуси в стремлении к переменам и не признает результаты выборов

Завтра главы стран ЕС обсудят ситуацию на экстренном видеосаммите.

”Эстония не признает результаты состоявшихся 9 августа выборов президента Республики Беларусь. Выборы не были свободными и честными. Эстония придерживается мнения, что Александр Лукашенко в связи с масштабной подтасовкой результатов лишился мандата”, — сообщается в заявлении.

”Правительство Эстонии поддерживает народ Беларуси в его стремлении к переменам в государстве и считает необходимым проведение новых, свободных и демократичных выборов”.

Также правительство сообщило, что поддерживает введение санкций в отношении лиц, ответственных за насилие и подделку результатов выборов. При этом важно, чтобы санкции не вредили простому народу Беларуси.

Правительство Эстонии по предложению министра иностранных дел выделило 100 000 евро на поддержку гражданского общества Беларуси.