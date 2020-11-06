Правительство добавило SARS-CoV-2 в список факторов биологического риска на работе

”Факторы биологического риска могут вызвать у работников различные заболевания: аллергии, отравления и инфекции. Поэтому контакт работников с факторами биологического риска следует свести к минимуму. Сейчас на пике распространения вирусов каждый работодатель должен оценить риски своей рабочей среды и принять разумные меры для их предотвращения, будь то соблюдение правил гигиены, соблюдение достаточного безопасного расстояния, обеспечение сотрудников необходимыми средствами защиты. Также работодатель должен дать работникам понять, что в случае болезни они должны оставаться дома”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Всего выделяют четыре группы риска. Коронавирус отнесли к третьей группе. К ней относятся факторы риска, которые могут привести к тяжелому заболеванию и поэтому представляют серьезную опасность для здоровья работника; которые могут представлять угрозу инфицирования населения, но против которых имеются эффективные меры профилактики и лечения. К этой группе относятся, например, гепатит и воспаление легких.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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