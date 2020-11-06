06.11.2020, 12:51

Правительство добавило SARS-CoV-2 в список факторов биологического риска на работе


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Välihaigla ülespanek Kuressaares
Kuressaare haiglaFoto: Marko Mägi

Правительство одобрило постановление о добавлении новых факторов в список групп факторов биологического риска, в том числе коронавируса SARS-CoV-2. Изменения позволят более эффективно защищать здоровье работников на рабочем месте и обеспечивать безопасность при распространении вирусов.

”Факторы биологического риска могут вызвать у работников различные заболевания: аллергии, отравления и инфекции. Поэтому контакт работников с факторами биологического риска следует свести к минимуму. Сейчас на пике распространения вирусов каждый работодатель должен оценить риски своей рабочей среды и принять разумные меры для их предотвращения, будь то соблюдение правил гигиены, соблюдение достаточного безопасного расстояния, обеспечение сотрудников необходимыми средствами защиты. Также работодатель должен дать работникам понять, что в случае болезни они должны оставаться дома”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

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Всего выделяют четыре группы риска. Коронавирус отнесли к третьей группе. К ней относятся факторы риска, которые могут привести к тяжелому заболеванию и поэтому представляют серьезную опасность для здоровья работника; которые могут представлять угрозу инфицирования населения, но против которых имеются эффективные меры профилактики и лечения. К этой группе относятся, например, гепатит и воспаление легких.

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Коронавирус SARS-CoV-2

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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