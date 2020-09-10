Правительство дало зеленый свет созданию нового Департамента мобильности

На июньском кабинетном совещании члены правительства на основе анализа сектора приняли решение о слиянии департаментов транспорта. Целью слияния является создание единого центра компетенций, способного разрабатывать эффективные транспортные решения и реализовывать проекты, охватывающие различные виды транспорта. Согласно проекту, новое объединенное учреждение будет называться Департаментом мобильности, окончательное название будет утверждено Рийгикогу.

”С созданием объединенного департамента в Эстонии возникнет центр решения связанных с транспортом вопросов, что для населения будет означать более простое и быстрое делопроизводство, а для государства — значительно более широкие возможности сбора и анализа данных, а также планирования, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Это поможет нам не только лучше развивать различные виды транспорта, но и решать проблемы жизненной среды и мобильности населения”.

В ходе объединения реорганизация коснется не только сотрудничества между департаментами. В результате слияния будет создана должность вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций по вопросам судоходства. После объединения маркетинговая деятельность в связи с проектом по привлечению судов под эстонский флаг попадет в ведение министерства.

”Наряду с другими транспортными проблемами, вопросы, связанные с развитием судоходства в Эстонии, продолжают оставаться очень важными для правительства, и я рад, что, введя должность вице-канцлера по вопросам судоходства, мы создадим позицию, которая будет способствовать прогрессу в этой области”, — сказал премьер-министр

Если Рийгикогу примет закон, новый департамент начнет работу 1 января 2021 года.

Реструктуризация транспортного сектора является частью масштабной государственной программы реформ, в которой запланировано более 30 мероприятий в различных областях. Мероприятия в рамках государственной реформы составляют комплексную программу, которая поможет повысить эффективность выполнения государственных задач, качество оказываемых услуг, а также сократить связанные с этим рабочее время и расходы.