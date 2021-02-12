12.02.2021, 19:30

Правительство будет ходатайствовать о получении пособия для строительства Таллиннской больницы


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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverents Foto: Tiit Blaat

Вчера кабинет правительства одобрил предложение по распределению средств Европейского Союза и REACT-EU, из которых 523 миллиона евро будут направлены на здравоохранение. Из средств REACT-EU ходатайствуют более 88 миллионов евро на вакцинацию от COVID-19, тестирование, готовность к кризисным ситуациям в больницах и на финансирование мониторингов. На строительство Таллиннской больницы из средств ЕС ходатайствуют 380 миллионов евро.

”Первичная задача нового правительства — это преодолеть кризис COVID-19. В ближайшие месяцы мы должны приложить серьезные усилия для обеспечения работы системы здравоохранения до тех пор, пока у нас не будет вакцинирована от COVID-19 значительная часть населения и в первую очередь люди, входящие в группу риска. Вакцинация — это единственный действенный способ, который позволяет предотвратить серьезное заболевание и вернуться к нормальному образу жизни. Изначально количество вакцин, поступающих в Эстонию, ограничено, но государство заказало достаточно доз вакцины для каждого человека. Наша цель — начиная с мая предоставить вблизи дома вакцинацию всем желающим”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

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В европейском кризисном финансировании REACT-EU запланировано 22,3 миллиона евро на тестирование на коронавирус, увеличение государственных лекарственных запасов, психическое здоровье и поддержку жертв насилия, обучение консультированию по вопросам инфекций в области общей и специализированной помощи, мониторинг и исследование коронавируса и предоставление необходимого медицинского персонала. Финансирование REACT-EU в размере 25,15 миллионов евро будет предоставлено на закупку вакцины от COVID-19 и оборудование для вакцинации, а также на ее организацию.

Чтобы повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, в общей сложности 12,6 миллионов евро будет использовано для поддержки преобразования существующих палат в изоляторы или создания новых изоляторов, включая увеличение возможностей кислородной терапии в больницах. Также планируется повысить готовность к продолжению оказания медицинских услуг при длительных отключениях электроэнергии. На адаптацию домов попечения для более эффективного предотвращения распространения инфекционных заболеваний и оказания более качественной помощи больным будет выделено 4 миллиона евро.

Для улучшения доступа к медицинскому обслуживанию и увеличения потенциала реагирования на кризисные ситуации 24,64 миллиона евро будут выделены на модернизацию больничной инфраструктуры. Планируется поддержать реконструкцию Центра крови и отделения B-корпуса Северо-Эстонской региональной больницы и A-корпуса Клиникума Тартуского университета. Также будет поддержана модернизация отделения неотложной медицинской помощи Хийумааской больницы и Ярваской уездной больницы, а также реконструкция Южно-Эстонской больницы и Курессаареской больницы.

Кроме того, мы продолжаем переговоры с Европейской Комиссией о получения пособия от Европейского Союза для модернизации инфраструктуры здравоохранения по всей Эстонии. Эстония подает заявку на 380 миллионов евро для поддержки строительства Таллиннской больницы и 55,56 миллионов евро на приобретение трех новых вертолетов скорой помощи.

”Таллиннская больница — это проект века эстонского здравоохранения, который должен быть реализован при поддержке средств Европейского Союза. Это не менее важно для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи нашим пациентам, а также для обеспечения медицинских работников современными условиями труда. Новый современный медицинский кампус также значительно повысит нашу готовность к будущим кризисам и является незаменимым проектом для реформы здравоохранения”, — добавил министр Танель Кийк.

Общая стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро, и его реализация будет проходить в тесном сотрудничестве с городом Таллинном.

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