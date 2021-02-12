Правительство будет ходатайствовать о получении пособия для строительства Таллиннской больницы

”Первичная задача нового правительства — это преодолеть кризис COVID-19. В ближайшие месяцы мы должны приложить серьезные усилия для обеспечения работы системы здравоохранения до тех пор, пока у нас не будет вакцинирована от COVID-19 значительная часть населения и в первую очередь люди, входящие в группу риска. Вакцинация — это единственный действенный способ, который позволяет предотвратить серьезное заболевание и вернуться к нормальному образу жизни. Изначально количество вакцин, поступающих в Эстонию, ограничено, но государство заказало достаточно доз вакцины для каждого человека. Наша цель — начиная с мая предоставить вблизи дома вакцинацию всем желающим”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

В европейском кризисном финансировании REACT-EU запланировано 22,3 миллиона евро на тестирование на коронавирус, увеличение государственных лекарственных запасов, психическое здоровье и поддержку жертв насилия, обучение консультированию по вопросам инфекций в области общей и специализированной помощи, мониторинг и исследование коронавируса и предоставление необходимого медицинского персонала. Финансирование REACT-EU в размере 25,15 миллионов евро будет предоставлено на закупку вакцины от COVID-19 и оборудование для вакцинации, а также на ее организацию.

Чтобы повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, в общей сложности 12,6 миллионов евро будет использовано для поддержки преобразования существующих палат в изоляторы или создания новых изоляторов, включая увеличение возможностей кислородной терапии в больницах. Также планируется повысить готовность к продолжению оказания медицинских услуг при длительных отключениях электроэнергии. На адаптацию домов попечения для более эффективного предотвращения распространения инфекционных заболеваний и оказания более качественной помощи больным будет выделено 4 миллиона евро.

Для улучшения доступа к медицинскому обслуживанию и увеличения потенциала реагирования на кризисные ситуации 24,64 миллиона евро будут выделены на модернизацию больничной инфраструктуры. Планируется поддержать реконструкцию Центра крови и отделения B-корпуса Северо-Эстонской региональной больницы и A-корпуса Клиникума Тартуского университета. Также будет поддержана модернизация отделения неотложной медицинской помощи Хийумааской больницы и Ярваской уездной больницы, а также реконструкция Южно-Эстонской больницы и Курессаареской больницы.