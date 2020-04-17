Правительственная комиссия поддержала план постепенного открытия планового лечения

”Мы видим, что ограничения и ответственное поведение людей помогли ограничить распространение коронавируса и снизить число новых заболеваний. Если в выходные дни не будет резкого увеличения числа новых случаев, мы сможем постепенно увеличивать объем планового лечения и обследований, начиная со следующей недели. Мы понимаем, что послабления ограничений ждут как медицинские работники, так и пациенты, но мы должны убедиться, что лечение будет проходить безопасно и что риск заражения сведен к минимуму”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Обязательное условие для увеличения объема лечения — это минимизация риска заражения. Для этого департаментом здоровья устанавливаются условия в руководстве, которое сейчас находится на согласовании с медицинскими учреждениями. Например, планируется установить, что назначенный лечащий персонал не должен контактировать в их повседневной работе с пациентами с COVID-19. Кроме того, в течение последних двух недель у персонала не должно быть инфекции COVID-19.

Если пациент подвержен риску возникновения COVID-19, персонал должен надевать средства индивидуальной защиты. Пациенты, назначенные на стационарное лечение, должны пройти тестирование за 24 часа до начала лечения и иметь отрицательный результат на COVID-19. Медицинское учреждение отвечает за объем и безопасную организацию предоставляемых услуг в условиях эпидемии COVID-19.

”Снижение риска заражения требует от медицинских учреждений пересмотра своих планов и реорганизации, поэтому запланированное лечение восстанавливается не сразу, а постепенно. Я хотел бы поблагодарить все медицинские учреждения и департамент здоровья, которые работали вместе на протяжении всего кризиса, чтобы обеспечить безопасность как пациентов, так и медицинских работников при предоставлении медицинских услуг”, — добавил министр Танель Кийк.

Среди других больниц планируется постепенное восстановление медицинской помощи в больнице Курессааре в соответствии с планом, разработанным больницей и руководителем медицинской помощи в условиях чрезвычайного положения.