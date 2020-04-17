17.04.2020, 16:32

Правительственная комиссия поддержала план постепенного открытия планового лечения


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Põhja-Eesti Regionaalhaigla pressibriifing
Foto on illustreeriv.Foto: Rauno Volmar

На сегодняшнем заседании специальная правительственная комиссия поддержала предложение министра социальных дел, департамента здоровья и больничной кассы о постепенном открытии планового лечения. Департамент здоровья примет решение о возобновлении плановой специализированной медицинской помощи, приемов семейного врача, стоматологической помощи и плановых частных медицинских услуг на новой неделе, если в выходные не произойдет резкого увеличения числа новых случаев заболевания.

”Мы видим, что ограничения и ответственное поведение людей помогли ограничить распространение коронавируса и снизить число новых заболеваний. Если в выходные дни не будет резкого увеличения числа новых случаев, мы сможем постепенно увеличивать объем планового лечения и обследований, начиная со следующей недели. Мы понимаем, что послабления ограничений ждут как медицинские работники, так и пациенты, но мы должны убедиться, что лечение будет проходить безопасно и что риск заражения сведен к минимуму”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Обязательное условие для увеличения объема лечения — это минимизация риска заражения. Для этого департаментом здоровья устанавливаются условия в руководстве, которое сейчас находится на согласовании с медицинскими учреждениями. Например, планируется установить, что назначенный лечащий персонал не должен контактировать в их повседневной работе с пациентами с COVID-19. Кроме того, в течение последних двух недель у персонала не должно быть инфекции COVID-19.

Если пациент подвержен риску возникновения COVID-19, персонал должен надевать средства индивидуальной защиты. Пациенты, назначенные на стационарное лечение, должны пройти тестирование за 24 часа до начала лечения и иметь отрицательный результат на COVID-19. Медицинское учреждение отвечает за объем и безопасную организацию предоставляемых услуг в условиях эпидемии COVID-19.

”Снижение риска заражения требует от медицинских учреждений пересмотра своих планов и реорганизации, поэтому запланированное лечение восстанавливается не сразу, а постепенно. Я хотел бы поблагодарить все медицинские учреждения и департамент здоровья, которые работали вместе на протяжении всего кризиса, чтобы обеспечить безопасность как пациентов, так и медицинских работников при предоставлении медицинских услуг”, — добавил министр Танель Кийк.

Среди других больниц планируется постепенное восстановление медицинской помощи в больнице Курессааре в соответствии с планом, разработанным больницей и руководителем медицинской помощи в условиях чрезвычайного положения.

При проблемах со здоровьем необходимо связаться со своим семейным врачом. Семейный врач может сам помочь пациенту или при необходимости проконсультироваться с врачом-специалистом посредством электронной консультации. Если врач-специалист посчитает необходимым взять на себя лечение пациента, то он может это сделать. Затем специалист должен решить, необходимо позвать пациента на прием или связаться с ним дистанционно.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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