18.04.2020, 20:30

Правительственная комиссия по чрезвычайному положению: кто в нее входит и чем она занимается?

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Правительственная комиссия по чрезвычайному положению: кто в нее входит и чем она занимается?
Foto: Priit Simson

В связи с событиями, связанными с распространением коронавируса, а также проблемами общественного здравоохранения и экономики, 12 марта правительство создало правительственную комиссию.

Чем занимается правительственная комиссия, созданная 12 марта?

В связи с событиями, связанными с распространением коронавируса, а также проблемами общественного здравоохранения и экономики, 12 марта правительство создало правительственную комиссию.

Задачей Правительственной комиссии является обеспечение разрешения ситуаций, связанных с распространением вируса, и организация сотрудничества государственных и местных органов власти в этой области, а также координация использования ресурсов и возможностей.
Комиссия уполномочена возлагать задачи на исполнительные органы власти и получать от них информацию о выполнении этих функций.

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Кто входит в правительственную комиссию?

Работой комиссии руководит премьер-министр. Членами комиссии являются: министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр внутренних дел, министр социальных дел, министр иностранных дел, министр образования и науки, министр обороны и государственный секретарь. Комиссия при необходимости привлекает к своей работе дополнительных членов.

Действующая до сих пор межведомственная группа, возглавляемая министром социальных дел, передала работу вспомогательной группе правительственной комиссии, в которую вошли представители соответствующих министерств и ведомств.

Когда и как часто собирается правительственная комиссия?

Правительственная комиссия собирается три раза в неделю: в понедельник, среду и четверг. По четвергам работа комиссии начинается сразу после заседания правительства и проходит в расширенном составе, с участием всех членов правительства.

Почему правительство не раскрывает подробности госзаказов, связанных с чрезвычайным положением?

Интерес общественности оправдан, поскольку речь идет об использовании наших общих налоговых средств. Проанализировав специфику особой ситуации на мировом рынке, Министерство финансов и Центр государственных вспомогательных услуг пришли к выводу, что подробности госзаказов в данный момент публиковать не стоит, поскольку в период кризиса за поставщиков идет борьба, и государство не хотело бы рисковать потерей своих поставщиков.

Такой подход поддерживается и положениями Закона о публичной информации, согласно которому руководство государственного или муниципального учреждения либо общественно-правового юридического лица может счесть закрытой информацию, касающуюся выполнения задач национальной безопасности, формирования запасов, необходимых для смягчения последствий чрезвычайной ситуации и изыскания направленных на это средств. Это касается случаев, в которых обнародование такой информации способно повлиять на формирование запасов, как это происходит сейчас с поставками средств индивидуальной защиты. Этих поставок очень ждут работающие на переводой врачи и медсестры, а также полицейские, спасатели и жители страны в целом. Лаконичность публикуемой информации обусловлена высоким риском "перехвата" поставок и, в условиях идущей за поставщиков борьбы, предложения более высокой цены. В будущем, по окончании чрезвычайного положения и получении закупленных средств, государство, несомненно, сможет предоставлять больше информации.

Какую роль выполняет созданный при правительственной комиссии ученый совет?

Правительственная комиссия по чрезвычайному положению созвала 20 марта ученый совет, который собирает и анализирует для комиссии экспертную информацию. Среди прочего дается оценка влияния действующих сейчас ограничений на дальнейшее распространение вируса. Председателем ученого совета по предотвращению распространения COVID-19 была утверждена профессор медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар. Членами совета стали научный секретарь Института развития здоровья Кристи Рюйтель, главный врач Северо-Эстонской региональной больницы, профессор кафедры хирургических болезней Тартуского университета Пеэп Тальвинг, врач-инфекционист Клиники Тартуского университета Пиллерийн Соодла и профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.

Продолжит ли работу экономическая группа министра финансов? Какие меры будут предприняты?

Экономическая рабочая группа министра финансов продолжит свою работу. Помимо министра финансов в рабочую группу входят министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару, вице-президент Банка Эстонии Юло Каасик, также эксперты из Министерства финансов, Министерства экономики и коммуникаций, Государственной канцелярии и Банка Эстонии. По вопросу трудовой занятости в группе принимает участие министр социальных дел Танель Кийк.

Государство готовит экономические меры, для поддержки предприятий, испытывающих трудности. О кратковременным пакете мер можно подробнее прочитать в рубрике ”экономика, предпринимательство”.

Готовится ли правительство ограничить права человека и свободу слова?

Нет, и в чрезвычайной ситуации Эстония защищает основные права граждан и не приостанавливает соблюдение прав, предусмотренных Европейской конвенцией о правах человека, мы лишь корректно исполняем свои обязанности по информированию.

20 марта Эстония оповестила Совет Европы о введенных ограничениях для разрешения чрезвычайной ситуации. Как известно, 12 марта правительство Эстонской Республики, в связи с общемировой пандемией коронавируса и с распространением вируса в Эстонии, объявило о введении чрезвычайного положения, которое действует до 1 мая 2020. В связи с этим, в Эстонии ограничено передвижение как внутри страны, так и за ее пределы, изменен порядок получения образования, ведения судебных дел, установлены ограничения на общение и т.д. В данном случае речь идет о ситуации, которая соответствует чрезвычайной ситуации, описанной в статье 15 Европейской конвенции о правах человека, поэтому Эстония оповестила Совет Европы о предпринятых ею шагах. Также проинформировали о том, что Эстония продолжит соблюдение международных прав человека, в том числе исполнение Европейской конвенции о правах человека. Информирование дало то, что в случае последующих судебных исков, Европейский суд по правам человека будет осведомлен о введенных в Эстонии чрезвычайных условиях (например, об ограничении свободы собраний), и будет исходить из тех же положений, что и суды в Эстонии.

Введение чрезвычайного положения и информирование Совета Европы не освобождает Эстонию от необходимости соблюдать основные права человека. Мы являемся демократической страной, и чрезвычайное положение этого не меняет. Все, предпринятые в условиях чрезвычайного положения, меры должны быть обоснованы и пропорциональны. Эстонская республика соблюдает и законы, действующие в условиях чрезвычайного положения, а также гарантирует защиту соблюдения основных прав человека.

Что произойдет, если большая часть членов правительства заразится? Есть ли люди, которые находятся в том же инфополе, но в изоляции, и кто готов сразу же взять на себя обязанности выбывшего члена правительства?

Поддержка, которая необходима для работы Правительства, обеспечена для всех возможных случаев, но точные планы мы разглашать не можем. Правительство также может принимать решения используя средства связи, и госканцелярия обеспечивает правительству всю необходимую поддержку и предоставляет обзор ситуации. Для этого в офисах находятся только те люди, без которых невозможно обойтись, есть все необходимые средства для организации удаленной работы и, при необходимости, посменной работы.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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