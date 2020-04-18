Правительственная комиссия по чрезвычайному положению: кто в нее входит и чем она занимается?

Чем занимается правительственная комиссия, созданная 12 марта?

В связи с событиями, связанными с распространением коронавируса, а также проблемами общественного здравоохранения и экономики, 12 марта правительство создало правительственную комиссию.

Задачей Правительственной комиссии является обеспечение разрешения ситуаций, связанных с распространением вируса, и организация сотрудничества государственных и местных органов власти в этой области, а также координация использования ресурсов и возможностей.

Комиссия уполномочена возлагать задачи на исполнительные органы власти и получать от них информацию о выполнении этих функций.

Кто входит в правительственную комиссию?

Работой комиссии руководит премьер-министр. Членами комиссии являются: министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр внутренних дел, министр социальных дел, министр иностранных дел, министр образования и науки, министр обороны и государственный секретарь. Комиссия при необходимости привлекает к своей работе дополнительных членов.

Действующая до сих пор межведомственная группа, возглавляемая министром социальных дел, передала работу вспомогательной группе правительственной комиссии, в которую вошли представители соответствующих министерств и ведомств.

Когда и как часто собирается правительственная комиссия?

Правительственная комиссия собирается три раза в неделю: в понедельник, среду и четверг. По четвергам работа комиссии начинается сразу после заседания правительства и проходит в расширенном составе, с участием всех членов правительства.

Почему правительство не раскрывает подробности госзаказов, связанных с чрезвычайным положением?

Интерес общественности оправдан, поскольку речь идет об использовании наших общих налоговых средств. Проанализировав специфику особой ситуации на мировом рынке, Министерство финансов и Центр государственных вспомогательных услуг пришли к выводу, что подробности госзаказов в данный момент публиковать не стоит, поскольку в период кризиса за поставщиков идет борьба, и государство не хотело бы рисковать потерей своих поставщиков.