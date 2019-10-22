Правительственная коалиция обсудит изменения аптечной реформы

По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, необходимо, чтобы доступность медикаментов по всей Эстонии была обеспечена на прежнем уровне, и цены на лекарства оставались бы приемлемыми.

С 1 апреля 2020 года в силу должны вступить поправки к Закону о лекарствах, согласно которым аптеки должны принадлежать провизорам, причем доля их участия должна быть не менее 50%. При этом одному провизору может принадлежать максимум четыре аптеки (в городах с населением более четырех тысяч человек), в одной из аптек провизор должен работать заведующим. Целью изменений является сделать более значимой роль провизора в системе здравоохранения, обеспечить развитие аптек и снизить влияние коммерческих интересов на аптечные услуги.