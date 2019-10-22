Правительственная коалиция обсудит изменения аптечной реформы

Поправки к Закону о лекарствах, которые были приняты в 2014 году и должны были вступить в силу с 1 апреля 2020 года, по решению рабочей группы правительственной коалиции будут открыты для обсуждения. Цель такого шага — поиски оптимального решения в сложившейся ситуации.
По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, необходимо, чтобы доступность медикаментов по всей Эстонии была обеспечена на прежнем уровне, и цены на лекарства оставались бы приемлемыми.
С 1 апреля 2020 года в силу должны вступить поправки к Закону о лекарствах, согласно которым аптеки должны принадлежать провизорам, причем доля их участия должна быть не менее 50%. При этом одному провизору может принадлежать максимум четыре аптеки (в городах с населением более четырех тысяч человек), в одной из аптек провизор должен работать заведующим. Целью изменений является сделать более значимой роль провизора в системе здравоохранения, обеспечить развитие аптек и снизить влияние коммерческих интересов на аптечные услуги.
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