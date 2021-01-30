Правильная вентиляция школьных помещений крайне важна для предотвращения распространения коронавируса

На этой неделе во всех школах Эстонии разрешено контактное обучение. Чтобы учеба была безопасной, а риск заражения в учебных помещениях был минимальным, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора просит все школы и учебные заведения проверить свои системы вентиляции, при необходимости перенастроить работу соответствующих систем и регулярно проветривать помещения.
”Департамент просит помнить о том, что корректная вентиляция помещений помогает предотвратить распространение вируса,” — рассказала руководитель строительного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик. ”Поэтому мы в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом и Riigi Kinnisvara AS составили инфолист для школ и учебных заведений о том, как правильно использовать вентиляционные системы и проветривать классы.”
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом осуществляет случайные проверки вентиляционных установок как в школах, так и в других общественных зданиях.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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