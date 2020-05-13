Правила обращения с отходами вскоре значительно изменятся

Комиссия по окружающей среде обсудила законопроект об изменении Закона об отходах и Закона о таре

По словам председателя комиссии по окружающей среде Эрки Сависаара, связанные с утилизацией отходов проблемы требуют комплексного подхода. ”Это касается сортировки отходов, расширенной ответственности производителя, предупреждения возникновения отходов и обязанностей местных самоуправлений”, — сказал Сависаар. Он добавил, что необходимо уточнить и требования государственной программы по утилизации отходов и повысить эффективность переработки и повторного использования отходов.

”Согласно законопроекту, на территории местного самоуправления в отношении сортировки отходов можно устанавливать исключения лишь в случае, если соблюдены определенные условия. Эти случаи и соответствующие обоснования местное самоуправление должно прописать в программе по утилизации отходов и в предписаниях по утилизации отходов”, — сказал Сависаар. Он пояснил, что для решения проблем, связанных с биоотходами, необходимо принять серьезные меры. Не позднее 31 декабря 2023 года необходимо организовать сбор биоотходов в месте их возникновения или же организовать компостные ямы в этих местах.

Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Йоко Алендер отметила, что необходимо ужесточить требования к вывозу мусора на свалки. ”На свалку нельзя вывозить отходы, не прошедшие переработку. Также на свалку не следует вывозить отходы, уже отсортированные для переработки и повторного использования”, — сказала она. Алендер добавила, что к 2030 году необходимо сократить объемы попадающих на свалку бытовых отходов, по меньшей мере до 10 % от общего объема бытовых отходов.

Уточнения необходимо внести в формулировки положений, связанных с ответственностью при переработке отходов. Также — в систему мер наказаний, чтобы повысить ее эффективность. Законопроект позволит повысить максимальные меры наказания для юридических лиц. Максимальный размер штрафа будет увеличен с 32 000 до 400 000 евро.

Помимо этого, будут установлены новые цели по объемам повторного использования бытовых отходов и отходов упаковки. Согласно проекту, к 2025 году повторное использование отходов упаковки должно составить 65 %, к 2030 году — 70 %. Также будут установлены цели по повторному использованию упаковки в зависимости от типа материала.