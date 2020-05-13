13.05.2020, 08:20

Правила обращения с отходами вскоре значительно изменятся


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Prügikastid Tallinnas
Prügikastid TallinnasFoto: Hendrik Osula

Во вторник на видеозаседании комиссия по окружающей среде обсудила поправки к Закону об отходах и Закону о таре и приняла решение направить законопроект пленарному заседанию, которое состоится 20 мая, на первое чтение.

Комиссия по окружающей среде обсудила законопроект об изменении Закона об отходах и Закона о таре

По словам председателя комиссии по окружающей среде Эрки Сависаара, связанные с утилизацией отходов проблемы требуют комплексного подхода. ”Это касается сортировки отходов, расширенной ответственности производителя, предупреждения возникновения отходов и обязанностей местных самоуправлений”, — сказал Сависаар. Он добавил, что необходимо уточнить и требования государственной программы по утилизации отходов и повысить эффективность переработки и повторного использования отходов.

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”Согласно законопроекту, на территории местного самоуправления в отношении сортировки отходов можно устанавливать исключения лишь в случае, если соблюдены определенные условия. Эти случаи и соответствующие обоснования местное самоуправление должно прописать в программе по утилизации отходов и в предписаниях по утилизации отходов”, — сказал Сависаар. Он пояснил, что для решения проблем, связанных с биоотходами, необходимо принять серьезные меры. Не позднее 31 декабря 2023 года необходимо организовать сбор биоотходов в месте их возникновения или же организовать компостные ямы в этих местах.

Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Йоко Алендер отметила, что необходимо ужесточить требования к вывозу мусора на свалки. ”На свалку нельзя вывозить отходы, не прошедшие переработку. Также на свалку не следует вывозить отходы, уже отсортированные для переработки и повторного использования”, — сказала она. Алендер добавила, что к 2030 году необходимо сократить объемы попадающих на свалку бытовых отходов, по меньшей мере до 10 % от общего объема бытовых отходов.

Уточнения необходимо внести в формулировки положений, связанных с ответственностью при переработке отходов. Также — в систему мер наказаний, чтобы повысить ее эффективность. Законопроект позволит повысить максимальные меры наказания для юридических лиц. Максимальный размер штрафа будет увеличен с 32 000 до 400 000 евро.

Помимо этого, будут установлены новые цели по объемам повторного использования бытовых отходов и отходов упаковки. Согласно проекту, к 2025 году повторное использование отходов упаковки должно составить 65 %, к 2030 году — 70 %. Также будут установлены цели по повторному использованию упаковки в зависимости от типа материала.

Законопроект также рассмотрит расширенную ответственность производителя. Изменятся требования к прохождению аудита отчетов по упаковке. Таким образом, ресурсы можно будет направить именно на предприятия, производящие наибольшие объемы упаковки. До этого аудит должны были проходить предприятия, выпускающие на рынок более пяти тонн упаковочных материалов в год. В дальнейшем прохождение аудита станет обязательным, если на рынок попадает более 20 тонн упаковки в год.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об отходах и в Закон о таре (190 SE) перенимает обязанности, проистекающие из директив ЕС.

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