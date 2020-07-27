Права задержанных корректируются: в арестные дома запретят передачу продуктов питания. Вводится полный запрет курения

"Предусмотрены новые ограничения, чтобы обеспечить большую защиту сотрудников арестных домов и задержанных - их здоровья и безопасности", - сказал министр Март Хельме.

Изменится список разрешенного и порядок передачи

"Постановлением определяется частота отправки передач или посылок. Предусматривается, что у арестованных, высылаемых или ходатайствующих о международной защите в дальнейшем будет право получать один раз в течение календарного месяца передачу или посылку общим весом до пяти килограмм", - пояснил вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар.

В перечень разрешенных к передаче вещей включен гель для душа, зубная паста и щетка, очки. "Учитывая, что в арестном доме питание задержанным предоставляется, в целях обеспечения безопасности из списка передаваемых вещей исключены продукты питания. Нельзя будет получать табачные изделия и спички", - сообщил Коммусаар и добавил, что при необходимости у гендиректора Департамента полиции и погранохраны или уполномоченного им лица будет возможность принимать дополнительные решения по разрешению или запрещению к передаче каких-то веществ или вещей.

В арестных домах запрещается курение

Если ранее курение в арестных домах было разрешено лишь в случае, если для этого есть отвечающее требованиям помещение, то теперь курение в арестных домах полностью запрещается. "В тюрьмах курение запрещено уже почти три года", - отметил Коммусаар.

Обеспечивается ограниченный доступ к интернет-страничкам

Постановлением задержанным дается возможность под присмотром охраны использовать предназначенные для этого компьютеры для просмотра баз данных правовых актов, регистров судебных решений, сайтов Рийгикогу и канцлера права.