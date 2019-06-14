«Права людей будут нарушены». Президент Эстонии отказалась утверждать закон о скрытой слежке

Парламент Эстонии принял 20 февраля поправки в закон, касающийся организации военной службы, которые глава государства оставил непровозглашенными, так как, по мнению Кальюлайд, поправки противоречат Конституции и существенно задевают основные права человека.

29 мая Рийгикогу вновь принял данные проправки в неизменном виде и передал президенту на провозглашение. Глава эстонского государства решила закон не провозглашать и обратилась в Государственный суд.

"Придание этих дополнительных прав Силам обороны в мирное время непропорционально и существенно нарушает права человека. Закон дает вооруженным силам необоснованно широкие возможности следить за людьми, что не согласуется с Конституцией, целью и ролью вооруженных сил в демократичесоком обществе”, — считает Кальюлайд.

”Конечно, Силы обороны гарантируют защиту находящихся в их распоряжении объектов и территории. В связи с этим законом остро встает вопрос, насколько далеко Силы обороны могут в мирное время выходить за рамки своей сферы и какие у них должны быть для этого полномочия. Это серьезный конституционный вопрос, затрагивающий права и свободы человека, которому Государственный суд даст свою оценку”, — сказала глава государства.