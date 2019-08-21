PPA расширил возможности самообслуживания: ходатайство о паспорте и другие новшества

В электронном бюро самообслуживания совершеннолетний гражданин Эстонии может подать ходатайство о повторном документе, если ему ранее уже выдавался паспорт гражданина Эстонии или ID-карта.

Для несовершеннолетнего ребенка можно ходатайствовать и о первичном документе в случае, если рождение ребенка было зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии и хотя бы одному из его родителей ранее выдавался паспорт гражданина Эстонии или ID-карта.

„Самообслуживание — это самый быстрый и простой способ подачи ходатайства о документе, большая часть анкеты уже заполнена автоматически, это и удобно, и экономит время", — сказала координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

„Многие граждане желают подать ходатайства о новой ID-карте и новом паспорте одновременно, так как это дешевле, но таким образом можно было подать ходатайство только в бюро обслуживания либо по почте или электронной почте. Надеемся, что клиенты начнут активно пользоваться возможностью быстро и удобно подать ходатайство в бюро самообслуживания", — сказала Марит Абрам.

В бюро самообслуживания можно зайти через сайт Департамента полиции и погранохраны www.politsei.ee или по прямой ссылке https://etaotlus.politsei.ee. В бюро можно зайти при помощи ID-карты, mobiil-ID или по ссылкам интернет-банка.

"Если срок действия вашего паспорта подходит к концу, приглашаем воспользоваться возможностью подать ходатайство о новом документе в бюро самообслуживания и сэкономить таким образом время", — добавила Абрам.