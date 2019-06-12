"Позор. Схожести ноль. Понаехали тут!": как читатели социальных сетей RusDelfi отреагировали на новость об украинских автомобилях возле Горхолла?

Совсем скоро Кристофер Нолан начнет снимать очередной шедевр. Скорее всего, Горхолл на время съемок станет украинским концертным залом — возле советского сооружения стоят автомобили с надписями на украинском языке. Смотрите, как читатели социальных сетей RusDelfi отреагировали на эту новость.
ПРОТИВ
"А что они в Киеве не снимают. Там полный "совок" в полный рост. Я считаю, оскоблением: принять Таллинн за Киев".
"Позор, Таллинн это Эстония это родина наша, и не надо ровнять нас с Украиной".
"А что в Киеве слабо такой фильм снять? Или все украинцы в Эстонию переехали?"
"Когда снимали мушкетеров, типо Франция, никто не **** (жаловался) ,а тут Киев им не нравится".
"Это что-то новое".
"Да не, почитайте внимательнее, в статье написано, что Таллинн в фильме останется Таллинном и еще будут сняты действия тоже у нас, но по сценарию это уже будет происходить в Киеве, это вроде как распространенная практика, для Таллинна тоже, в советское время старый город тоже превращали и в Вену и в Париж, и в другие города. Понятно наше недовольство, ведь мы все любим наш дорогой город и считаем, что он самый крутой на земле и это классно, и это правда!"
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