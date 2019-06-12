"Позор. Схожести ноль. Понаехали тут!": как читатели социальных сетей RusDelfi отреагировали на новость об украинских автомобилях возле Горхолла?

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"Tenet" filmivõtted Linnahalli juures Foto: Jaanus Lensment

Совсем скоро Кристофер Нолан начнет снимать очередной шедевр. Скорее всего, Горхолл на время съемок станет украинским концертным залом — возле советского сооружения стоят автомобили с надписями на украинском языке. Смотрите, как читатели социальных сетей RusDelfi отреагировали на эту новость.