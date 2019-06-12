12.06.2019, 18:50

"Позор. Схожести ноль. Понаехали тут!": как читатели социальных сетей RusDelfi отреагировали на новость об украинских автомобилях возле Горхолла?

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rus.delfi.ee
EST 29
"Tenet" filmivõtted Linnahalli juures
"Tenet" filmivõtted Linnahalli juuresFoto: Jaanus Lensment

Совсем скоро Кристофер Нолан начнет снимать очередной шедевр. Скорее всего, Горхолл на время съемок станет украинским концертным залом — возле советского сооружения стоят автомобили с надписями на украинском языке. Смотрите, как читатели социальных сетей RusDelfi отреагировали на эту новость.

ПРОТИВ

  • "А что они в Киеве не снимают. Там полный "совок" в полный рост. Я считаю, оскоблением: принять Таллинн за Киев".
  • "Позор, Таллинн это Эстония это родина наша, и не надо ровнять нас с Украиной".
  • "А что в Киеве слабо такой фильм снять? Или все украинцы в Эстонию переехали?"
  • "Ei".
  • "Понаехали тут!"
  • "Не дай Бог..."
  • "Хотите получить в Таллинне Киев?"
  • "Расходимся. Нас это. Ну как обычно".
  • "Зеленский наш президент?!"
  • "Таллинн есть Таллинн!"
  • "Схожести 0".
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ЗА

  • "За 16 миллионов можете называть нас как угодно".
  • "Когда снимали мушкетеров, типо Франция, никто не **** (жаловался) ,а тут Киев им не нравится".
  • "Это что-то новое".
  • "Да не, почитайте внимательнее, в статье написано, что Таллинн в фильме останется Таллинном и еще будут сняты действия тоже у нас, но по сценарию это уже будет происходить в Киеве, это вроде как распространенная практика, для Таллинна тоже, в советское время старый город тоже превращали и в Вену и в Париж, и в другие города. Понятно наше недовольство, ведь мы все любим наш дорогой город и считаем, что он самый крутой на земле и это классно, и это правда!"

Просто смешные

  • "Видимо, для него это одно и тоже".
  • "А эти миллионы за кино тоже на Украину пойдут?"
  • "Эстонцы, учите украинский!"
  • "Нолан не знает, что в Киеве нет моря".


Пишите в комментариях, какой лагерь вам ближе?

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