"Познакомьтесь — это Террор!" В рядах полиции милое пополнение

"Сейчас он просто милый щенок бельгийской овчарки, но в будущем он будет задерживать опасных преступников. И имя ему было выбрано соответствующее — уже совсем скоро он станет грозой правонарушителей и они должны учесть, что им, возможно, придется познакомиться с Террором поближе.

Приехавшему на этой неделе в Эстонию из Бельгии щенку семь недель и он стал самым юным членом K-komando. К новой среде Террор привык очень быстро, успел познакомиться и с новыми коллегами, и с местом работы. У кинолога, воспитывающего Террора, дома растет еще одна молодая бельгийская овчарка, с которой уже налажены братские отношения.

Террор уже начал проходить необходимое обучение, но сейчас больше всего времени у малыша уходит на сон и игру. Несмотря на юный возраст, характер уже проявляется и Террор попробовал свои зубки же на хозяине. Желаем Террору расти крепким и здоровым, а кинологу — сил!" — сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Сейчас в рядах Департамента полиции и погранохраны служит более 80 собак, среди них больше всего немецких и бельгийских овчарок.