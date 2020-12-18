Пожилым жителям Кесклинна подарят рождественские елки

”Рождественские елки в качестве подарков являются нашей многолетней традицией, которую мы организуем вместе с клубом Lions. В этом году клиенты социального центра также смогут отнести домой бесплатные рождественские елки. Если места для рождественской елки дома нет, то можно взять домой еловые ветки, чтобы поставить их в вазу. Рождество — это время, когда стоит замечать друг друга и делать добрые дела. А что может быть лучше, чем подарить радость на Рождество тем, кто в ней так нуждается”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Клуб Lions выбирает в лесу рождественские елки и доставляет их на место. Управа района Кесклинн оплачивает стоимость елки и ее доставку. В итоге получается сделать два добрых дела разом — клуб отдает полученные деньги на благотворительность, а пожилые люди Кесклинна получают бесплатную елку.

Елки предназначены, прежде всего, для клиентов социального центра, но оставшиеся после раздачи деревья могут взять себе все желающие. Для получения елки не нужно регистрироваться, достаточно прийти к социальному центру в часы его работы. Социальный центр Кесклинна находится по адресу Лийвалайа, 32.