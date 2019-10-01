Пожилые жители Кесклинна получат пакеты помощи

”Проект пакетов помощи стартовал несколько лет назад в Пыхья-Таллинне. В рамках этой программы добровольцы разносили одиноким пенсионерам пакеты с вещами, которые необходимы для ведения домашнего хозяйства. Мы в прошлом году решили взять пример с коллег и осуществили аналогичный проект к Кесклинне, где он стал очень популярным. Если Пыхья-Таллинн проводит свой проект зимой, то мы хотели приурочить его к Международному дню пожилых людей, который отмечают 1 октября”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Пакеты помощи содержат вещи, необходимые для ведения домашнего хозяйства, и призваны поддержать пенсионера, проживающего в одиночку, и помочь ему сэкономить деньги для других покупок. Управа района Кесклинн благодарит спонсоров Claire Foods OÜ, MV Group Distribution Estonia и 7days, которые помогли с наполнением пакетов необходимыми вещами.

Управа района Кесклинн просит проживающих в одиночку в Кесклинне пенсионеров, которые нуждаются в помощи, сообщить о желании получить пакет помощи начиная с сегодняшнего до 15 октября по телефону 645 7205 или по электронной почте anna.mahnova@tallinnlv.ee. О нуждающемся в помощи одиноком пенсионере могут также сообщать соседи, знакомые и родственники. Пакеты помощи пенсионерам на дом доставят добровольцы Кесклиннского молодежного центра и школ района Кесклинн 18 и 19 октября.