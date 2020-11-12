Пожилой националист, ненавидящий асоциалов: паэский бомбист после 15 лет тюрьмы вышел на свободу. Кто он и что сделал?

”До сегодняшнего инцидента на улице Паэ за десять лет прогремело по крайней мере 14 взрывов. Семь человек погибли и восемь ранены. Самый ужасный случай произошел в декабре 1998 года, когда бомба взорвалась в подъезде дома по адресу Паэ, 48, унеся жизни женщины средних лет и ее внучки”, — писал Delfi в сентябре 2005 года, после взрыва бомбы под балконом девятиэтажного жилого дома на улице Паэ, в результате чего погиб 66-летний сантехник. Также в результате этого взрыва пострадал 10-летний ученик гимназии Паэкааре, который в тот момент находился на школьном стадионе на уроке физкультуры.

Тогдашний глава Полиции безопасности (КаПо) Алдис Алус сказал ”Актуальной камере”, что по характеру взрывов можно говорить, что за ними стоит один и тот же человек.

Менее чем через два месяца, 3 ноября, на улице Паэ взорвалась еще одна бомба, унеся жизнь 28-летнего мужчины.

Одинокий пожилой националист, ненавидящий асоциалов

После этого взрыва прокуратура и КаПо приступили к составлению описания ласнамяэского бомбиста. Предположительно, это был одинокий человек, как минимум средних лет, проживающий один и ненавидящий асоциальных элементов, поскольку все свои самодельные бомбы он устанавливал в местах, где могли пострадать бездомные.

”Он был безработным, кололся дважды в день”, — охарактеризовал последнюю жертву государственный прокурор Хейно Тынисмяги, который вел следствие. Причин подозревать, что тот человек мог сам играть с бомбой, у органов не было.

Мэрия Таллинна в свою очередь назначила вознаграждение в размере 200 000 крон за информацию, которая приведет к поимке бомбиста. Через день после ноябрьского взрыва город решил увеличить эту сумму до миллиона.

”Деньги будут выплачены информатору на основании подтверждения от Департамента полиции безопасности о том, что именно его подсказка привела к раскрытию серии взрывов”, — сообщила управа.

Конечно же, такое вознаграждение побудило народ к активности. ”Мы получили около двадцати телефонных звонков и десятки подсказок, которые необходимо проверить, — сказал тогдашний пресс-секретарь КаПо Хенно Куурманн.