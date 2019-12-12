Пожертвуйте свое время семьям, где живут дети с ограниченными возможностями!

Семейным центром Таммисту управляет Эстонский фонд Agrenska, миссия которого заключается в том, чтобы помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Семьи, в которых растет ребенок с ограниченными возможностями, могут сохранить возможность вести нормальную жизнь.

"Родителям, в семьях которых есть особенный ребенок, для совмещения нагрузки от ухода, трудовой и семейной жизни могут потребоваться услуги по уходу за ребенком, поддержка и консультации. Именно их мы хотим предлагать в еще более полном объеме в семейном доме, который будет построен в Таммисту", — сказала руководитель социальных услуг Таммисту Тийна Стельмах.

Расположенный в Тартумаа семейный дом Таммисту кроме опорных услуг предлагает также очень важные для семей консультационные и реабилитационные услуги от лучших специалистов. Центр организует семейные программы для находящихся в схожей ситуации семей, в которых проживают дети и молодежь с ограниченными возможностями. В семейном доме Таммисту смогут получить столь нужную им поддержку также и родители детей с редкими заболеваниями.

Внести свои пожертвования можно в ящики для сбора в магазинах при заправках Alexela по всей Эстонии, а также на банковский счет Семейного центра Tammiste:

SA Eesti Agrenska Fond

Swedbank: EE812200221021519207

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