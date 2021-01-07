Пожертвовавшую Центристской партии 50 000 евро бизнесвумен, скорее всего, ждет обвинение от госпрокуратуры

На момент пожертвования у Кюннапа и его бизнес-партнеров шла тяжба с городом Таллинном на миллионы евро из-за системы отвода ливневых вод на участке Таллиннского ипподрома.

Город до сих пор не принял решение. Зато партнеры выкупили долю Кюннапа из проекта застройки ипподрома.

Центристская партия решила вернуть пожертвование, так как "в связи с ним возникло слишком много вопросов, оставшихся без ответа". Госпрокуратура начала производства для выяснения обстоятельств вокруг пожертвования и арестовала деньги.

Согласно данным Eesti Päevaleht, госпрокуратура может в середине января выдвинуть обвинения Юхасте и Кюннапу в связи со скрытым финансированием Центристской партии.

Изначально Юхасте говорила, что пожертвовала партии такую большую сумму, чтобы таким образом поддержать взгляды партии. Когда стало известно, что деньги нее ее то Юхасте призналась: это деньги ее бывшего мужа.

Мол отец прислал своему 15-летнему сыну, в воспитании которого не участвовал, 50 000 евро, а мать с сыном порешали, что им и без этих денег хорошо, и начали думать, куда их пожертвовать. Конечно же, из всех возможных организаций, нуждающихся в пожертвованиях, они выбрали Центристскую партию.

В начале июля прокуратура предъявила двум лицам подозрение в совершении запрещенного пожертвования, сказал Delfi пресс-секретарь прокуратуры сегодня вечером. То, как дошли до этих лиц, прокуратура сейчас не комментирует. Прокуратура также не говорит, являются ли подозреваемыми сделавшая пожертвование малый предприниматель Яна-Хелен Юхасте и ее бывший супруг Мартин Кюннап.

Когда в августе в Таллинне проходил конгресс Центристской партии, на нем присутствовала и Юхасте. В начале осени прокуратура начал расследовать обстоятельства, связанные с пожертвованием. Юхасте провела на допросе два дня, были допрошены также ее сожитель и свекор, который также является предпринимателем.