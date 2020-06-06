Пожертвованные центристам 50 000 евро были получены от бизнесмена с серьезными коммерческими интересами в Таллинне

В первом квартале 2020 года предприниматель из Тарту Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии пожертвованием в размере 50 000 евро. Когда об этом стало известно, Юхасте заявила, что это деньги ее бывшего мужа.

Мол отец прислал своему 15-летнему сыну, в воспитании которого не участвовал, 50 000 евро, а мать с сыном порешали, что им и без этих денег хорошо, и начали думать, куда их пожертвовать. Конечно же, из всех возможных организаций, нуждающихся в пожертвованиях, они выбрали Центристскую партию.

Согласно данным Eesti Ekspress, реальным источником этих денег является предприниматель Мартин Кюннап (47), имеющий в Таллинне серьезные коммерческие интересы. Кроме того, у него сейчас идет тяжба с городом Таллинном на миллионы евро.

Тот факт, что 50 000 евро — деньги Кюннапа, подтверждают Eesti Ekspress четыре источника.

Кюннап занимается бизнесом в Эстонии, Финляндии и Испании. Он фигурирует более чем в 20 предприятиях, занимающихся всем: от доставок и аренды недвижимости до онлайн-продаж вина и парфюмерии.

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