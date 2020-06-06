Пожертвованные центристам 50 000 евро были получены от бизнесмена с серьезными коммерческими интересами в Таллинне

В первом квартале 2020 года предприниматель из Тарту Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии пожертвованием в размере 50 000 евро. Когда об этом стало известно, Юхасте заявила, что это деньги ее бывшего мужа.

Мол отец прислал своему 15-летнему сыну, в воспитании которого не участвовал, 50 000 евро, а мать с сыном порешали, что им и без этих денег хорошо, и начали думать, куда их пожертвовать. Конечно же, из всех возможных организаций, нуждающихся в пожертвованиях, они выбрали Центристскую партию.

Согласно данным Eesti Ekspress, реальным источником этих денег является предприниматель Мартин Кюннап (47), имеющий в Таллинне серьезные коммерческие интересы. Кроме того, у него сейчас идет тяжба с городом Таллинном на миллионы евро.

Тот факт, что 50 000 евро — деньги Кюннапа, подтверждают Eesti Ekspress четыре источника.

Кюннап занимается бизнесом в Эстонии, Финляндии и Испании. Он фигурирует более чем в 20 предприятиях, занимающихся всем: от доставок и аренды недвижимости до онлайн-продаж вина и парфюмерии. Основным бизнесом Кюннапа является предоставляющая услугу внутреннего радио и цифровых экранов фирма Mytv OÜ, которой он владеет вместе с братом Паулем Кюннапом, партнером адвокатского бюро Sorainen.

Но в данном случае самым интересным является то, что самый крупный бизнес Кюннапа — девелоперский проект в лакомом уголке столицы, Таллиннском ипподроме.

Уже несколько лет на участке почти в 250 000 квадратных метров хотят построить жилые дома в общей сложности с сотней квартир, но начать строительство мешает тяжба с городом Таллинном, а точнее с Коммунальным департаментом.

Проблема заключается в системе отвода дождевых вод, а точнее в ее стоимости. Если ее строить согласно требованиям города, то она обойдется где-то в 12 млн евро, а девелопер хочет сократить расходы и построить систему за 3 млн евро. Так как она занимает большую площадь, чем ипподром, девелопер хочет разделить расходы с городом. Из-за этого и началась тяжба.

KULLAKALLIS: 250 000 ruutmeetri suuruse hipodroomi asemele äri- ja elamukvartalite rajamine tõotaks arendajatele suuri kasumeid. Foto: Andres Putting

Что еще интересней, когда в СМИ появилась информация о подозрительном пожертвовании Центристской партии, то Мартин Кюннап через знакомых связался с вице-мэром Таллинна Айваром Рийсалу для встречи. Рийсалу подтвердил, что встреча имело место. По его словам, раньше он не знал предпринимателя, и с вопросами по развитию площади ипподрома помочь не смог, так как в Таллиннской горуправе он занимается другими вопросами.