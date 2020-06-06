Пожертвованные центристам 50 000 евро были получены от бизнесмена с серьезными коммерческими интересами в Таллинне

Центристская партия пытается убедить общественность, что Яна-Хелен Юхасте пожертвовала партии 50 000 евро из личных средств. Однако Eesti Ekspress удалось выяснить, что на самом деле деньги были получены от таллиннского предпринимателя, имеющего коммерческие интересы в одном скандальном столичном проекте.
В первом квартале 2020 года предприниматель из Тарту Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии пожертвованием в размере 50 000 евро. Когда об этом стало известно, Юхасте заявила, что это деньги ее бывшего мужа.
Мол отец прислал своему 15-летнему сыну, в воспитании которого не участвовал, 50 000 евро, а мать с сыном порешали, что им и без этих денег хорошо, и начали думать, куда их пожертвовать. Конечно же, из всех возможных организаций, нуждающихся в пожертвованиях, они выбрали Центристскую партию.
Согласно данным Eesti Ekspress, реальным источником этих денег является предприниматель Мартин Кюннап (47), имеющий в Таллинне серьезные коммерческие интересы. Кроме того, у него сейчас идет тяжба с городом Таллинном на миллионы евро.
Тот факт, что 50 000 евро — деньги Кюннапа, подтверждают Eesti Ekspress четыре источника.
Кюннап занимается бизнесом в Эстонии, Финляндии и Испании. Он фигурирует более чем в 20 предприятиях, занимающихся всем: от доставок и аренды недвижимости до онлайн-продаж вина и парфюмерии. Основным бизнесом Кюннапа является предоставляющая услугу внутреннего радио и цифровых экранов фирма Mytv OÜ, которой он владеет вместе с братом Паулем Кюннапом, партнером адвокатского бюро Sorainen.
Но в данном случае самым интересным является то, что самый крупный бизнес Кюннапа — девелоперский проект в лакомом уголке столицы, Таллиннском ипподроме.
Уже несколько лет на участке почти в 250 000 квадратных метров хотят построить жилые дома в общей сложности с сотней квартир, но начать строительство мешает тяжба с городом Таллинном, а точнее с Коммунальным департаментом.
Проблема заключается в системе отвода дождевых вод, а точнее в ее стоимости. Если ее строить согласно требованиям города, то она обойдется где-то в 12 млн евро, а девелопер хочет сократить расходы и построить систему за 3 млн евро. Так как она занимает большую площадь, чем ипподром, девелопер хочет разделить расходы с городом. Из-за этого и началась тяжба.
Что еще интересней, когда в СМИ появилась информация о подозрительном пожертвовании Центристской партии, то Мартин Кюннап через знакомых связался с вице-мэром ТаллиннаАйваром Рийсалу для встречи. Рийсалу подтвердил, что встреча имело место. По его словам, раньше он не знал предпринимателя, и с вопросами по развитию площади ипподрома помочь не смог, так как в Таллиннской горуправе он занимается другими вопросами.
Источники сообщили Eesti Ekspress, что на встрече с Рийсалу Кюннап попытался получить назад пожертвованные партии 50 000 евро, так как от них не было толка. Рийсалу это информацию не подтвердил.
Когда Eesti Ekspress связался с сами Мартином Кюннапом, то тот заявил, что с проектом застройки территории ипподрома нет никаких проблем и никогда не было. Кюннап подтвердил, что на встрече с Рийсалу заходил разговор и о деньгах: "Мы перекинулись парой слов на эту тему, но нет, я не просил его перевести мне обратно эти деньги".
Кюннап также отрицает, что целью встречи было поговорить о проблемах ипподрома. Eesti Ekspress спросил у бизнесмена напрямую — просил ли он свою бывшую жену на его деньги сделать центристам пожертвование?
"Конечно же, я не могу такого сказать", — ответил Кюннап. Он не признает, что пожертвование было сделано на его деньги, а лишь говорит, что это были ”глубоко личные дела и свой банковский счет он с другими не обсуждает". Но он этого и не отрицает.
У прокуратуры есть время до 12 июня, чтобы принять решение, направлять ли инцидент с пожертвованием в суд или нет.
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