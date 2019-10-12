Пожертвования эстоноземельцев бьют рекорды. Почему частные лица жертвуют больше предприятий?(4)
Частные лица жертвуют больше, чем фирмы. Больше всего пожертвований получил фонд лечения рака "Подаренная жизнь", пишет Eesti Päevaleht.
Частные лица жертвуют больше, чем фирмы. Больше всего пожертвований получил фонд лечения рака "Подаренная жизнь", пишет Eesti Päevaleht.
По данным Налогово-таможенного департамента, частные лица и предприятия Эстонии в прошлом году пожертвовали на благотворительность в общей сложности 24,6 млн евро. За год сумма пожертвований увеличилась на 2,7 млн евро. Самый большой вклад в рост внесли частные лица: они пожертвовали нуждающимся в помощи 14,4 млн евро — приблизительно на 2,2 млн больше, чем в позапрошлом году. Такого роста не было ни в один из предыдущих годов.
"Привычки эстоноземельцев меняются. Люди более сознательные и решения о пожертвовании принимают намного более взвешенно. Выросло внутреннее желание людей делать добро", — констатирует заведующая отделом сбора пожертвований и коммуникации SOS Lasteküla Eesti ühing Катри Лайв. Финансовый директор Фонда национальной культуры Эстонии Линда Пийк и ответственный секретарь Маарика Велломяэ добавляют, что привычки эстоноземельцев жертвовать связаны с ростом экономики Эстонии и тем, что люди становятся богаче. В последние годы большая часть сделанных им пожертвований поступила именно из Эстонии.
Исполнительный директор Heateo sihtasutus Пиркко Валге говорит, что прошлой осенью, проводя исследование относительно пожертвований, было очень трудно найти людей, которые в течение последних 12 месяцев ни разу каким-либо образом не жертвовали.
Пожертвованная частными лицами сумма уже третий год больше, чем у предприятий. Советник президента по гражданскому обществу Урмо Кюбар указывает, что пожертвования в значительной степени увеличили кампании помощи конкретным людям и реагирование на кризисы. "По руководством способных лидеров у нас умудряются собрать суммы, которые еще несколько лет назад были совершенно утопическими", — говорит он. В пример Кюбар приводит собранные в начале этого лета на лечение Аннабель с генетическим заболеванием 2 млн евро.
В прошлом году, по данным Налогово-таможенного департамента, сменился лидер рейтинга получающих пожертвования: вместо SOS Lasteküla им стал фонд лечения рака Хилле Тянавсуу "Подаренная жизнь". Фонду пожертвовали в общей сложности 2,6 млн евро — на 841 224 евро больше, чем в позапрошлом году. Для сравнения: объем пожертвований SOS Lasteküla вырос за год на 51 999 евро, приблизительно до 2,5 млн евро.
Учредитель фонда Тойво Тянавсуу говорит, что фонд стал одним из получающих больше всего пожертвований в результате совместного влияния различных факторов. Борьба с раком понятна людям и касается многих из них лично. Очень хорошую работу делают добровольцы фонда, которые постоянно на виду. Каждую неделю ходят на какое-нибудь мероприятие собирать деньги. Важна также обратная связь о судьбе пациентов. Делятся ею добровольно, и фонд воспринимает это как ответную поддержку человека им. Но 70-80% получающих помощь от фонда не хотят фигурировать в деятельности фонда под своим именем и от своего лица. Некоторые люди просто стесняются и держатся особняком, но зачастую свою болезнь скрывают даже от близких, чтобы не тревожить их. По словам Тянавсуу, многие люди не рассказывают о своей болезни, например, детям.
Все важнее для получающих пожертвования постоянные пожертвования. Хотя зачастую люди считают, что их маленький вклад не сможет никому помочь, в действительности любая сумма очень важна.
"Приходите всего с одним евро, но приходите", — формулирует Тянавсуу месседж фонда лечения рака. Если бы все эстоноземельцы вносили в месяц один евро, был бы уже собран миллион.
У фонда лечения рака более 6000 постоянных жертвователей, и средняя ежемесячная сумма составляет 10-15 евро. Но есть как более мелкие, так и более крупные жертвователи. В случае фирм сумма примерно 100 евро.
Основная часть жертвующих деньги в пользу других — обычные люди. Тянавсуу констатирует, что если сравнить мероприятия успешных людей и мероприятия обычных людей, то с последних фонд, безусловно, собирает большую сумму.
Успешные люди и предприниматели не особенно хотят публично рассказывать о благотворительности. "Тогда это была бы уже не благотворительность, а маркетинг", — отмечает один предприниматель.
Как показывает статистика, пожертвования предприятий в последние годы увеличивались заметно медленнее, чем пожертвования частных лиц. По словам Пиркко Валге, в то же время увеличивается число тех предприятий, которые осмысливают пожертвование шире: выбирают конкретную сферу и определенные организации, куда вкладывать, и поддерживают их помимо денег также временем и знаниями своей команды. В пример он приводит более чем десятилетнее сотрудничество Swedbank и Noored Kooli и вклад Telia в борьбу против интернет-травли через различные инициативы.
В целом, одной из любимых сфер предприятий и является образование, в то время как частные лица, по словам Валге, предпочитают, скорее, социальные темы.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названы четыре правила зарядки смартфона
Сколько стоит верхняя одежда президентов
Женщина закопала в саду ненужные шины. Соседи очарованы итогом
Легкоатлетки возмущены откровенными планами при съёмке на ЧМ