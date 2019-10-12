Пожертвования эстоноземельцев бьют рекорды. Почему частные лица жертвуют больше предприятий?

Пожертвованная частными лицами сумма уже третий год больше, чем у предприятий. Советник президента по гражданскому обществу Урмо Кюбар указывает, что пожертвования в значительной степени увеличили кампании помощи конкретным людям и реагирование на кризисы. "По руководством способных лидеров у нас умудряются собрать суммы, которые еще несколько лет назад были совершенно утопическими", — говорит он. В пример Кюбар приводит собранные в начале этого лета на лечение Аннабель с генетическим заболеванием 2 млн евро.

В прошлом году, по данным Налогово-таможенного департамента, сменился лидер рейтинга получающих пожертвования: вместо SOS Lasteküla им стал фонд лечения рака Хилле Тянавсуу "Подаренная жизнь". Фонду пожертвовали в общей сложности 2,6 млн евро — на 841 224 евро больше, чем в позапрошлом году. Для сравнения: объем пожертвований SOS Lasteküla вырос за год на 51 999 евро, приблизительно до 2,5 млн евро.

Учредитель фонда Тойво Тянавсуу говорит, что фонд стал одним из получающих больше всего пожертвований в результате совместного влияния различных факторов. Борьба с раком понятна людям и касается многих из них лично. Очень хорошую работу делают добровольцы фонда, которые постоянно на виду. Каждую неделю ходят на какое-нибудь мероприятие собирать деньги. Важна также обратная связь о судьбе пациентов. Делятся ею добровольно, и фонд воспринимает это как ответную поддержку человека им. Но 70-80% получающих помощь от фонда не хотят фигурировать в деятельности фонда под своим именем и от своего лица. Некоторые люди просто стесняются и держатся особняком, но зачастую свою болезнь скрывают даже от близких, чтобы не тревожить их. По словам Тянавсуу, многие люди не рассказывают о своей болезни, например, детям.

Все важнее для получающих пожертвования постоянные пожертвования. Хотя зачастую люди считают, что их маленький вклад не сможет никому помочь, в действительности любая сумма очень важна.

"Приходите всего с одним евро, но приходите", — формулирует Тянавсуу месседж фонда лечения рака. Если бы все эстоноземельцы вносили в месяц один евро, был бы уже собран миллион.

У фонда лечения рака более 6000 постоянных жертвователей, и средняя ежемесячная сумма составляет 10-15 евро. Но есть как более мелкие, так и более крупные жертвователи. В случае фирм сумма примерно 100 евро.

Основная часть жертвующих деньги в пользу других — обычные люди. Тянавсуу констатирует, что если сравнить мероприятия успешных людей и мероприятия обычных людей, то с последних фонд, безусловно, собирает большую сумму.

Успешные люди и предприниматели не особенно хотят публично рассказывать о благотворительности. "Тогда это была бы уже не благотворительность, а маркетинг", — отмечает один предприниматель.

Как показывает статистика, пожертвования предприятий в последние годы увеличивались заметно медленнее, чем пожертвования частных лиц. По словам Пиркко Валге, в то же время увеличивается число тех предприятий, которые осмысливают пожертвование шире: выбирают конкретную сферу и определенные организации, куда вкладывать, и поддерживают их помимо денег также временем и знаниями своей команды. В пример он приводит более чем десятилетнее сотрудничество Swedbank и Noored Kooli и вклад Telia в борьбу против интернет-травли через различные инициативы.

В целом, одной из любимых сфер предприятий и является образование, в то время как частные лица, по словам Валге, предпочитают, скорее, социальные темы.

