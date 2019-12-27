27.12.2019, 14:42

Пожелания малообеспеченных детей: от нового постельного белья до теплых перчаток


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Viltpiiatsid, harilikud pliiatsid, kustukummid, pliiatsiteritajad-test
Viltpiiatsid, harilikud pliiatsid, kustukummid, pliiatsiteritajad-testFoto: Tiit Blaat

По инициативе DPD Eesti волость Раэ вот уже несколько лет сотрудничает с местными предприятиями и их работниками, чтобы с помощью отзывчивых людей исполнять рождественские пожелания детей из малообеспеченных семей. Дети просят самые разные вещи: от новой теплой одежды до игрушек.

”На самом деле, желания выполняют сотрудники компаний, а не самими предприятия, поскольку индивидуальные рождественские пожелания работники выполняют лично. Со своей стороны мы предоставляем бесплатную доставку подарков семьям — прямо под елку, — пояснила руководитель по персоналу DPD Eesti Анника Оруаас. — Поддержка местных сообществ всегда была для нас очень важна, а этот проект напрямую помогает людям. Точно так же, например, мы поддерживаем детей волости, которые осенью отправляются в школу”.

”Предыдущие годы показали, что такая система работает достаточно хорошо — волость передает нам рождественские пожелания малообеспеченных семей, где указано кто какой подарок ждет больше всего. Из этого списка работники DPD и отзывчивые сотрудники предприятий, расположенных по соседству с нашей штаб-квартирой в Лехмья, выбирают какие подарки они хотят сделать. Затем они приносят подарки нам, и наши курьеры доставляют их детям под рождественские елки”, — добавила Оруаас.

На этот раз свои пожелания оставили 10 семей с более чем 20 детьми. Среди пожеланий были, например, новая теплая одежда, постельное белье, игрушки, обувь или просто гигиенические принадлежности и сладости.

”Эта замечательная инициатива продолжается уже 6 лет, и мы сердечно благодарим всех сотрудников наших добрых соседей, которые отозвались на нее с таким энтузиазмом”, — отметила Оруаас. Наряду с работниками DPD Eesti в этом году выполнить детские рождественские пожелания помогли сотрудники компаний History & Heraldry Europe, Hilding Anders Baltic, Pipelife Eesti, Horticom и Via 3L.

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