Пожары в Австралии: Эстония выделила на помощь пострадавшим 50 000 евро, посольство временно переехало в Сидней

Больше всего от пожаров пострадали штаты Новый Южный Уэльс, Квинсленд, Виктория и Тасмания, и живущим в зоне непосредственной опасности было приказано эвакуироваться.

"Утраченные человеческие жизни, разрушенные дома и находящиеся под угрозой исчезновения дикие животные — все это очень печально. В это очень трудное время мы мысленно со всеми людьми Австралии и призываем международное сообщество оказать Австралии всестороннюю поддержку", — добавил Рейнсалу.

Министерство иностранных дел Эстонии также сообщило, что в связи с резким ухудшением ситуации из-за пожаров, работа посольства Эстонии в Австралии с 6 февраля будет временно вестись из Сиднея.

Из-за быстрого распространения ландшафтных пожаров в Южной Австралии выпущено предупреждение с самым высоким риском, Сидней и Канберра также страдают из-за сильных ветров, приносящих дым — Министерство иностранных дел в случае сильного дыма рекомендует людям оставаться в помещении и выполнять указания властей, а для получения информации или помощи просит в рабочее время звонить по телефону +61 (0) 409 798 474 или круглосуточно по телефону + (372) 53 01 99 99.