Поздравляем! Зоолог и педагог Алексей Туровский получил премию за дело всей жизни

Алексей Туровский связан с Таллиннским зоопарком с 1972 года. Он был и преподавателем в кружках по интересам, многие его ученики по окончании университетов вернулись в зоопарк — в качестве сотрудников.

”Алексей в наших кружках по интересам часто говорил, что неинтересных животных не существует. Я думаю, что это — один из лучших способов отношения с миром: каждое животное — интересно, каждое — важно. Из этого рождается большая любовь к природе. И когда Алексей говорит о природе — она кажется понятной, но одновременно ее необходимо и далее изучать. Это пробуждает любовь к знаниям. И за эти две любви я очень благодарна учителю Алексею Туровскому”, — прокомментировала специалист отдела экологического образования Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева.