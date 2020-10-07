Поздравляем! Зоолог и педагог Алексей Туровский получил премию за дело всей жизни

На торжественном мероприятии «Учитель года» известный зоолог и талантливый гид Таллиннского зоопарка получил премию за дело всей жизни от Министерства образования и науки.
Алексей Туровский связан с Таллиннским зоопарком с 1972 года. Он был и преподавателем в кружках по интересам, многие его ученики по окончании университетов вернулись в зоопарк — в качестве сотрудников.
”Алексей в наших кружках по интересам часто говорил, что неинтересных животных не существует. Я думаю, что это — один из лучших способов отношения с миром: каждое животное — интересно, каждое — важно. Из этого рождается большая любовь к природе. И когда Алексей говорит о природе — она кажется понятной, но одновременно ее необходимо и далее изучать. Это пробуждает любовь к знаниям. И за эти две любви я очень благодарна учителю Алексею Туровскому”, — прокомментировала специалист отдела экологического образования Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева.
Соседи завидуют: что семейная пара сделала со старым пнем на даче
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Пока смерть не разлучит: жених убил новобрачную в день свадьбы