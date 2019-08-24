Поздравляем! Сегодня Ласнамяэ празднует день рождения на Певческом поле

Сегодня, 24 августа, на Таллиннском певческом поле состоится большой фестиваль, посвященный Дню Ласнамяэ, на котором выступят местные артисты, а также гость из Москвы — Митя Фомин.
На главной сцене выступят Артем Савицкий, группа ”AveNue” из Нарвы, дуэт ”Пара Тайн”, финалисты детского музыкального ТВ-шоу "BRAVO!", а также танцоры круизных кораблей Tallink покажут свою новую красочную шоу-программу. В 20.00 на главной сцене праздника выступит бывший солист популярной в 90-х поп-группы ”Hi-Fi” Митя Фомин, который исполнит свои популярные хиты. За музыкальное настроение будет отвечать приглашенный диджей из Москвы DJ Kirill Clash.
В парковой зоне со стороны Морских ворот будет выстроена большая детская зона с различными спортивными и развлекательными кружками по интиресам и платным парком развлечений Tivoli, а на малой сцене выступят детские песенно-танцевальные коллективы.
В рамках мероприятия на территории Певческого поля будет работать большая улица еды, предлагающая гостям широкий выбор блюд и напитков уличной кухни. Также на мероприятии пройдет большая ярмарка товаров и услуг.
Праздник начнется в 14.00 и продлится до 22.00, вход для всех бесплатный.
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