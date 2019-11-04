Поздравляем! Маленькой Аннабель исполнилось восемь месяцев. Как ее здоровье?
Время летит! Только что сердца многих эстоноземельцев покорила маленькая Аннабель, которая нуждалась в помощи для финансирования лечения стоимостью около 2 млн евро. А к сегодняшнему дню малышке исполнилось уже восемь месяцев.
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