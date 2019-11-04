04.11.2019, 20:10

Поздравляем! Маленькой Аннабель исполнилось восемь месяцев. Как ее здоровье?


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Поздравляем! Маленькой Аннабель исполнилось восемь месяцев. Как ее здоровье?
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Время летит! Только что сердца многих эстоноземельцев покорила маленькая Аннабель, которая нуждалась в помощи для финансирования лечения стоимостью около 2 млн евро. А к сегодняшнему дню малышке исполнилось уже восемь месяцев.

После генного лечения Аннабель к настоящему моменту прошло уже четыре месяца, и за здоровьем девочки наблюдает признанный детский врач Таллиннской детской больницы.

Поскольку заболевание Аннабель могло бы затруднить и ее питание, ее осмотрел логопед Таллиннской детской больницы, который, к счастью, не увидел проблем в питании, сообщили родители девочки.

Также Аннабель еженедельно регулярно посещает физиотерапию, которая делает ее более сильной и энергичной.

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