Поздравляем! Маленькой Аннабель исполнилось пять месяцев и у нее все хорошо(2)
Детский фонд Клиники Тартуского университета поздравляет маленькую Аннабель с днем рождения и сообщает, что после лечения у девочки все хорошо.
Детский фонд Клиники Тартуского университета поздравляет маленькую Аннабель с днем рождения и сообщает, что после лечения у девочки все хорошо.
”Аннабель, на генное лечение для которой добрые люди собрали более двух миллионов евро, сегодня (вчера — прим.ред.) исполнилось пять месяцев, и мы рады сообщить, что у малышки все очень хорошо”, — пишет фонд и еще раз благодарит от своего имени и имени родителей всех, кто внес свой вклад.
Поскольку с процедуры прошел ровно месяц, американские врачи осмотрели девочку, после чего родители сообщили: ”Результаты многообещающие: стала развиваться активность рук и ног, также она стала лучше держать голову. Мне считаем, что все идет очень хорошо. Насколько известно, сейчас мы три месяца должны оставаться под наблюдением”.
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