ПОЯСНЕНИЯ | Что можно, а чего нельзя: какие изменения вводятся со следующей недели в сфере образования?

Открытыми остаются детские сады и учреждения по уходу за детьми, а также школы, в которых большая часть учащихся нуждается в усиленной или особой поддержке. В Ида-Вирумаа для молодежной работы будут установлены более строгие ограничения.

”Цель всех ограничений — сократить количество контактов между людьми и защитить здоровье всех нас, — сказал министр образования и науки Яак Ааб. — Важно помнить о том, что каждый должен сам сократить количество контактов, отказаться от больших компаний и вести себя ответственно, и провести праздники в узком кругу близких людей”.

Ограничения для образовательных учреждений

С 14 по 31 декабря учащимся запрещено находится и перемещаться в используемых для обучения помещениях общеобразовательных школ, профессиональных училищ и вузов. Сотрудники образовательных учреждений в помещениях находиться могут.

По решению учебного заведения учебная работа в этот период может продолжаться дистанционно.

Во время предпраздничного дистанционного обучения гимназистам и особенно учащимся выпускных классов рекомендуется сосредоточиться на повторении и закреплении изученного. Для учащихся младших классов можно организовать предпраздничные занятия посредством электронных устройств. Дистанционное обучение не ограничивается только монитором компьютера, а является комбинацией различных действий.

Открытыми остаются детские сады и учреждения по уходу за детьми, а также школы, в которых большая часть учащихся нуждается в усиленной или особой поддержке.

В помещениях, используемых для обучения, могут находиться и перемещаться только те учащиеся которым требуется услуги опорных специалистов, которым по оценке учителей для достижения учебных результатов нужно участвовать в консультациях, и те, кто сдает практические работы, экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.

В зданиях учебных заведений могут находиться и перемещаться вместе не более двух человек, соблюдая с другими людьми дистанцию как минимум в два метра, за исключением случаев, когда невозможно обеспечить соблюдение этого правила. Те, кто находится в помещениях образовательных учреждений, используемых для обучения, должны носить маску. Маски не обязаны носить дети до 12 лет и те, кто не может использовать маски по причинам, связанным со здоровьем, особыми потребностями или характером работы или деятельности, а также другим уважительным причинам. В учебном заведении должно быть обеспечено наличие средств для дезинфекции и соблюдение требований по проведению дезинфекции в соответствии с рекомендациями департамента здоровья.