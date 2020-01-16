Повысить ответственность: правительство решило объединить ряд образовательных учреждений

Представляя план министрам на кабинетном совещании, министр образования и науки Майлис Репс отметила, что этот шаг позволяет улучшить процессы сотрудничества и управления, увеличить взаимодействие между сферами управления министерства, а также сделать распределение обязанностей более четким и логичным, избежать дублирования и сократить расходы.

По словам министра государственного управления Яака Ааба, предстоящее объединение государственных учреждений предполагается как на административном, так и на содержательном уровне. «Эта реорганизация связана с государственной реформой, задача которой – улучшить процесс функционирования государства и сделать его более эффективным, – добавил Ааб. – Создание департамента касается не только сферы образования, но и общества в целом. Например, это позволит избежать в будущем дублирования задач разных ведомств, а значит упростит процесс делопроизводства для государства, заинтересованных групп и простых людей».

Консолидация подведомственных учреждений министерства образования и науки поддерживает цели государственной реформы и дает возможность для улучшения взаимодействия – например, в случае нового Департамента образования и по делам молодежи, для улучшения взаимодействия между формальным и неформальным обучением, а в случае языкового департамента – объединении ответственности за применение языковой политики. Также описанные изменения позволят более четко разграничить ответственность между министерством, как учреждением, ответственным за формирование политики, и департаментом, отвечающим за ее применение.