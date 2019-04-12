”Повторение беспорядков возможно”. Рева — о пресс-хате после бронзовой ночи, жизни в России, а также Путине и медали за Крым

26 апреля минует 12 лет с событий, когда в Таллинне произошли массовые беспорядки в связи с переносом Бронзового солдата. Уже в эти дни в 2007 году около памятника наблюдались волнения. Позже в организации беспорядков обвиняли Максима Реву, Димитрия Кленского, Марка Сирыка и Дмитрия Линтера, но потом суд всех оправдал. Накануне годовщины апрельских событий корреспондент Delfi Роман Старапопов встретился в Петербурге с Ревой, где у него сейчас бизнес и новая семья. Рева вспоминает, как сидел в заключении во время следствия, сравнивает жизнь в Эстонии и России. Он заявляет прямо, что считает себя ватником* и при этом уверен, что повторение беспорядков в Эстонии возможно.
Почему тебя обвиняли в организации массовых беспорядков в Таллинне в апреле 2007 года?
Я люблю быть лидером, люблю общаться с людьми. И поэтому, наверное, нашел себя в общественном движении ”Ночной дозор”. За неделю до ”бронзовых” событий мы провели пикет возле Дворца Европы в Страсбурге.
На парламентской ассамблее Совета Европы эстонская делегация высказала мысль, что русским в Эстонии живется хорошо, поэтому они идут сюда с пикетом, в то время как те же самые турки не приедут. А мы вот взяли — и приехали.
К нам подходили русскоговорящие депутаты из Латвии и Польши. Один из депутатов (не буду говорить из какой страны) сказал мне: ”Максим, я уже точно знаю, что тебя в Эстонии арестуют”. А потом при аресте полицейский в штатском сказал мне с укором: ”Не ездил бы ты за границу…” О своем аресте я узнал за неделю.
Когда шел суд, ты боялся попасть в тюрьму?
На пятом месяце страха уже нет, ты адаптировался — и без разницы, что будет дальше. Меня посадили в апреле, освободили в ноябре.
Первоначальное сообщение об освобождении с эмоциональной точки зрения я воспринял совершенно спокойно. Ну, освободили, и все. Осознание пришло только через пару часов, когда я оказался на улице и сделал глоток свежего воздуха, увидел небо не в клеточку. Только тогда у меня проявились все эмоции.
Но после этого я понял, почему люди снова идут в тюрьму. Надо менять пенитенциарную систему во всем мире. Она не наказывает людей. Многие люди адаптируются в тюрьме и понимают, что это и есть их жизнь. Тебе хорошо, за тобой закрывают дверь. После тюрьмы я целый месяц снова учился закрывать за собой дверь.
Как проходили дни в заключении?
Для меня была подобрана специальная камера — ”пресс-хата”, где был человек, больной гепатитом, и человек с шизофренией. В нее попадали наркотики, таблетки, причем официально.
Спустя две недели я стал понимать, что потихоньку начинаю сдвигаться умом. Чтобы оттуда выйти, мне пришлось сымитировать нападение на полицейского. Я облил его водой. Меня тут же перевели в карцер, а после него у меня состоялся интересный разговор со следователем. Он пригрозил: ”Теперь тебе — конкретный срок”. Я говорю: ”Великолепно, а я тогда расскажу, что вы мне за камеру устроили”.
В карцере я просидел на общих основаниях. В шесть утра — подъем, собирается шконка. Было лето, невероятная жара. А в карцере — приятный холодок. Я получил десятидневный отпуск, вырвавшись из переполненной восемью заключенными камеры на 12 квадратных метров.
Во время заключения была возможность для общения с другими обвиняемыми?
На пятом месяце заключения ко мне в камеру завели Марка, перед его встречей с адвокатом. У нас был один и тот же адвокат. После встречи с адвокатом Марк возвращается и говорит: ”Все, меня освобождают”. Это был удар. Все это сделали специально. Я это осознал только через сутки. А следующие вечер и ночь у меня были жуткие и бессонные.
Что касается остальных, то Кленский же не сидел, а с Линтером мы пересеклись только один раз — на этапе.
Как ты думаешь, возможно ли повторение беспорядков в Эстонии?
Возможно, потому что вопросы не решены. Хотите гражданскую войну? Объедините русскую и эстонскую школу, — и вы получите гражданскую войну в них. Не в том смысле, что у вас будут русские школы с обучением на эстонском языке. А в прямом смысле: объедините русскую и эстонскую школы, — и вы получите постоянный мордобой в них.
И это может выйти потом на улицы?
Конечно, у нас многие проблемы не решены. У нас что, русские с эстонцами дружат массово? Единицы! У меня дочка прекрасно говорит по-эстонски. Русскоязычному тинейджеру трудно практиковать язык, потому что эстонцы с ним дружить не будут. Я знаю столько случаев, когда русских детей в эстонских школах заклевывают. EKRE — нацисты. Они четко понимают, что такое гражданская национальная война, поэтому во время коалиционных переговоров отстали от русских школ.
Причина, по которой ты переехал в Россию?
Банальная. Эстонская полиция безопасно мне жить не давала. Переехал сюда. Поначалу работал в порту Усть-Луга. Сейчас занимаюсь инвестиционным бизнесом: инвестиции в строительство и развитие технологий. Технологии — это малая авиация и информационные сети. В том числе консультирую бизнесменов. Наших, российских, соотечественников, которые пытаются начать бизнес в России. Здесь администрирование абсолютно иное, чем в Эстонии, и вообще в Прибалтике. Поэтому людям приходится переводить с русского на русский: чего же от них хотят чиновники.
Какой месячный доход приносит этот бизнес?
Я скажу честно: у нас налоговый департамент хорошо работает и в Эстонии, и в России.
Больше 100 тысяч?
У меня зарплата — больше 100 тысяч.
Меньше полумиллиона?
Без комментариев.
С семьей своей общаешься?
Да, конечно. У меня так получилось, что семья очень большая. Если взять вообще, то она очень большая и разбросана по всему миру. Стараюсь со всеми общаться: со своими дядьками и тетками, кузенами и кузинами по всему миру. Если взять родителей, бывшую жену и дочку, то они живут в Эстонии. Здесь у меня уже новая семья, есть любимая женщина.
Чем занимается дочь?
Еще учится в гимназии. Ей 18 лет. Ее можно увидеть 9 мая возле Бронзового солдата. Она первая пришла в караул, а потом я за ней, а не наоборот. Она молодец, у нее своя позиция и видение того, что происходит в Эстонии. Она, в какой-то мере, мой консультант по Эстонии. Потому что то, что происходит в молодежной среде, во взаимоотношениях между молодежью эстонской и русской, — это все идет от моей дочери и ее друзей.
Где жить лучше: в России или Эстонии?
В России жить веселее. Сложнее, но веселее. Если захотел чем-то заняться, то тебе достаточно поднять телефонную трубку, начать обзванивать друзей, знакомых. В конечном итоге ты это начнешь делать. Тебе будут помогать, шутить, вставлять палки в колеса. Но это будет действительно весело, креативно и здорово.
В Эстонии, как и в любой маленькой стране, администрирование лучше, чем в России. Россия — огромная страна с тяжелым административным аппаратом, который тяжело разворачивается. Но если он разворачивается, то дальше вы уже работаете влегкую. А вот в Эстонии, если оно не пошло, то оно никогда не пойдет. А если уж пошло, то оно пойдет и дальше.
Есть желание вернуться в Эстонию?
Я туда периодически приезжаю. Но после большого города — любого — возвращаться туда скучно. А возвращаться в такую Эстонию, как она сейчас, не хочется. С одной стороны, страна динамически и экономически развивающаяся, а с другой — я же вижу, насколько там все застойно: и общество, и понимание людей. Там неинтересно, потому что мы 25 лет не можем решить простой национальный вопрос.
Ты патриот Эстонии?
Я не могу сказать, что я не люблю Эстонию. Я родился в Эстонии, Таллин — мой родной город. Я знаю каждый его камушек. Как я могу сказать, что не люблю Эстонию или не патриот Эстонии?! Я точно могу сказать, что если взять политически, то я патриот России. Если говорить о духовности, то Эстония — моя малая Родина. Я патриот Эстонии как Родины. И я хочу, чтобы моя Родина была полноценно процветающей. Я хочу, чтобы на моей Родине все были счастливы, так же, как и в России.
Если бы ты не переехал в Россию и остался в Эстонии, что было бы сейчас?
С голоду бы умер. Я даже на работу не мог устроиться. Были звонки директорам компаний. Один мне сам об этом сказал. Сам понимаешь, откуда ему позвонили. Я ни бизнесом, ничем не мог в стране заниматься. Это первая причина и основная.
А вторая… Когда я уже начал ездить в Россию, я понял, что это моя страна. С этим городом, Санкт-Петербургом, связана очень долголетняя история моей семьи. Мама родилась в блокадном Ленинграде. И я, когда здесь оказался и здесь пожил, то понял, что это — моя родина, и здесь — мой долг, моя душа…
Поскольку ты периодически приезжаешь в Эстонию, возникают ли проблемы при пересечении границы?
Возникают. Постоянно досматривают. Но я уже настолько к ним привык, что практически всех нарвских пограничников знаю в лицо. Здороваюсь, вместе смеемся. Досмотры стали формальные. Конечно, это неправильно. Идут большие нарушения со стороны эстонских властей. Когда я стал требовать, чтобы все было согласно пограничному регламенту европейского союза, то стали отпускать. Стали мягче работать.
Говоришь по-эстонски?
Сносно. Какое-то время делал обзоры эстонской прессы, когда работал в порту Усть-Луга. В последние три-четыре года я с Эстонией не связан, поэтому практически все из головы вылетело, даже читать не могу. И только последние три месяца, когда началась предвыборная кампания, я снова принялся читать эстонскую прессу и постепенно язык вспоминаю. И хоть немного начать говорить по-эстонски…
У тебя был серый паспорт, почему ты от него отказался?
Я просто получил российское гражданство, и это было решение, принятое еще в тюрьме. До того, как оказаться в ней, я сдал экзамен на эстонское гражданство, а когда находился уже в тюрьме, понял, что приму гражданство российское.
Так значит, до этого ты хотел получить эстонское?
Да, когда оказался в ”Ночном дозоре”, то хотел заняться политикой в Эстонии.
Если будет война, в которой Эстония и Россия окажутся по разные стороны, за кого ты пойдешь воевать?
Если будет война… Давайте я сначала объясню, как работает система ПРО. Сверху летят ядерные ракеты, а в их направлении — другие ракеты. Они взрываются — и взрывают ядерные ракеты. Из-за того, что НАТО придвинули границы к России, а на территории России нет системы ПРО, то все радиоактивные вещества с высоты 100 км будут падать аккурат на Эстонию.
Если будет война, за кого я буду воевать — вопрос решится просто. Я не собираюсь воевать за территорию, которая обречена. В случае глобальной войны между Россией и НАТО эстонцев больше не будет, потому что после этой войны не будет государственности, не будет нации, — ее разметет после первого же выстрела.
А ты смог бы выстрелить в эстонца?
Мне кажется, я вообще не смогу выстрелить в человека, и поэтому никогда не ношу оружие. У меня его вообще никогда не было. Я приобрету оружие, когда смогу выстрелить в живое существо.
Если бы ты оказался перед Путиным, что бы ему сказал?
Просто пожал бы руку. И гордился бы тем, что пожал ее одному из величайших людей не только в истории России, но и в истории мировой. Политик определяется не тем, что он белый и пушистый и угождает кому-то, а тем, какие дела он совершил.
Давайте скажем честно: Россия никогда не жила так сыто и богато, как сейчас. Сколько человек в 1900-м году жили так, как мы сейчас: сидим и пьем кофе? Только 5% населения. 95% населения жили в нищете.
В 1990-е годы страна стояла на коленях. С нами могли делать все, что угодно. Единственное, что мы могли противопоставить американцам, — это развернуть самолет над атлантическим океаном, как это сделал Примаков. Все. Прости, сейчас мы можем просто показать мультик, а ЦРУ уже президенту подтвердит: да, за этим мультиком… ты понимаешь разницу, и это — 15 лет.
А мы под санкциями. Ты сам видишь, какая ситуация в России. Магазины заполнены, безработица — 5% да низкие зарплаты. Я, как человек более консервативных взглядов, считаю, что безработица при такой экономике должна быть больше. Что надо закрывать низкорентабельные предприятия, надо их перестраивать под 5-6 технологические уклады.
Владимир Владимирович действительно пытается искренне помогать людям. Если Владимир Владимирович, был бы как его называют, — националистом, фашистом, у нас кругом были бы лагеря и жутчайшая эксплуатация людей. У нас бы не было безработицы, — безработных ссылали бы в лагеря. Этого ничего нет! Владимир Владимирович действительно пытается реформировать страну.
У тебя есть медаль ”За Крым”. За что ты получил ее?
Это общественная медаль. Я работал в Крыму, в 2014-м году был на Майдане. Я видел тех самых снайперов и тех людей, которые носили им харчи и горилку. Я точно знаю, кто стрелял в бойцов Беркута.
Потом оказался в Крыму: работал в отделе по информационной поддержке крымского референдума. Я видел, как проходил этот референдум. Скажу больше: я специально искал людей, которые были против референдума и голосовали против. Я их нашел. Я слышал, как британские журналисты между собой говорили: ”Full sheet”. От них редакция просила крови, а ее не было. Все проходило по-честному.
А ты считаешь себя ватником?
Да, 100%. И зеленым человечком считаю. Кем меня еще называли?.. Сталинистом тоже себя считаю. И либералом тоже. Серьезно! Да, я ватник. А что такого? Вы видели коллекцию итальянских дизайнеров из ватников?
Ватник — хорошая одежда. Что тут такого? Я не понимаю, что имеют в виду на западе под словом ”ватник”. Я знаю, кого имеют в виду, называя ”ватником”. Например, на Украине — бандеровцев. Когда в 2014 году я был на Майдане, первое, что я увидел, выйдя из метро в Киеве, — это огромный портрет Бандеры — палача и убийцы. Они меня ватником назвали, и я горжусь этим.
Что ты думаешь о скором визите Керсти Кальюлайд в Москву? О чем будут говорить главы государств?
Это знаковый визит, потому что отношения напряжены не только между Эстонией и Россией, а вообще между Западом и Россией. И все-таки Эстония и Россия — это соседние государства, а соседям положено общаться и договариваться. Я не жду никаких прорывов. Все это смешно слушать, как госпожа Кальюлайд дает нравоучения Путину. Думаю, что разговор между Владимиром Владимировичем и госпожой Кальюлайд будет необходим для понимания русского образования в Эстонии. После этого визита и прояснится ситуация насчет того, что будет дальше.
* Ватник — пренебрежительное название российского патриота. Термин ввели в 2011 году. Также обозначает зимнюю верхнюю одежду с утеплителем на основе ваты, популярную в качестве робы в СССР.