”Повторение беспорядков возможно”. Рева — о пресс-хате после бронзовой ночи, жизни в России, а также Путине и медали за Крым

К нам подходили русскоговорящие депутаты из Латвии и Польши. Один из депутатов (не буду говорить из какой страны) сказал мне: ”Максим, я уже точно знаю, что тебя в Эстонии арестуют”. А потом при аресте полицейский в штатском сказал мне с укором: ”Не ездил бы ты за границу…” О своем аресте я узнал за неделю.

Когда шел суд, ты боялся попасть в тюрьму?

На пятом месяце страха уже нет, ты адаптировался — и без разницы, что будет дальше. Меня посадили в апреле, освободили в ноябре.

Первоначальное сообщение об освобождении с эмоциональной точки зрения я воспринял совершенно спокойно. Ну, освободили, и все. Осознание пришло только через пару часов, когда я оказался на улице и сделал глоток свежего воздуха, увидел небо не в клеточку. Только тогда у меня проявились все эмоции.

Но после этого я понял, почему люди снова идут в тюрьму. Надо менять пенитенциарную систему во всем мире. Она не наказывает людей. Многие люди адаптируются в тюрьме и понимают, что это и есть их жизнь. Тебе хорошо, за тобой закрывают дверь. После тюрьмы я целый месяц снова учился закрывать за собой дверь.

Максим Рева Кадр из видео

Как проходили дни в заключении?

Для меня была подобрана специальная камера — ”пресс-хата”, где был человек, больной гепатитом, и человек с шизофренией. В нее попадали наркотики, таблетки, причем официально.

Спустя две недели я стал понимать, что потихоньку начинаю сдвигаться умом. Чтобы оттуда выйти, мне пришлось сымитировать нападение на полицейского. Я облил его водой. Меня тут же перевели в карцер, а после него у меня состоялся интересный разговор со следователем. Он пригрозил: ”Теперь тебе — конкретный срок”. Я говорю: ”Великолепно, а я тогда расскажу, что вы мне за камеру устроили”.

В карцере я просидел на общих основаниях. В шесть утра — подъем, собирается шконка. Было лето, невероятная жара. А в карцере — приятный холодок. Я получил десятидневный отпуск, вырвавшись из переполненной восемью заключенными камеры на 12 квадратных метров.

Во время заключения была возможность для общения с другими обвиняемыми?

На пятом месяце заключения ко мне в камеру завели Марка, перед его встречей с адвокатом. У нас был один и тот же адвокат. После встречи с адвокатом Марк возвращается и говорит: ”Все, меня освобождают”. Это был удар. Все это сделали специально. Я это осознал только через сутки. А следующие вечер и ночь у меня были жуткие и бессонные.

Что касается остальных, то Кленский же не сидел, а с Линтером мы пересеклись только один раз — на этапе.

Как ты думаешь, возможно ли повторение беспорядков в Эстонии?

Возможно, потому что вопросы не решены. Хотите гражданскую войну? Объедините русскую и эстонскую школу, — и вы получите гражданскую войну в них. Не в том смысле, что у вас будут русские школы с обучением на эстонском языке. А в прямом смысле: объедините русскую и эстонскую школы, — и вы получите постоянный мордобой в них.

И это может выйти потом на улицы?

Конечно, у нас многие проблемы не решены. У нас что, русские с эстонцами дружат массово? Единицы! У меня дочка прекрасно говорит по-эстонски. Русскоязычному тинейджеру трудно практиковать язык, потому что эстонцы с ним дружить не будут. Я знаю столько случаев, когда русских детей в эстонских школах заклевывают. EKRE — нацисты. Они четко понимают, что такое гражданская национальная война, поэтому во время коалиционных переговоров отстали от русских школ.

Причина, по которой ты переехал в Россию?

Банальная. Эстонская полиция безопасно мне жить не давала. Переехал сюда. Поначалу работал в порту Усть-Луга. Сейчас занимаюсь инвестиционным бизнесом: инвестиции в строительство и развитие технологий. Технологии — это малая авиация и информационные сети. В том числе консультирую бизнесменов. Наших, российских, соотечественников, которые пытаются начать бизнес в России. Здесь администрирование абсолютно иное, чем в Эстонии, и вообще в Прибалтике. Поэтому людям приходится переводить с русского на русский: чего же от них хотят чиновники.

Максим Рева Кадр из видео

Какой месячный доход приносит этот бизнес?

Я скажу честно: у нас налоговый департамент хорошо работает и в Эстонии, и в России.

Больше 100 тысяч?

У меня зарплата — больше 100 тысяч.

Меньше полумиллиона?

Без комментариев.

С семьей своей общаешься?