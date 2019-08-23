Повод для полицейской проверки: Мадисон находился с задержанным Руммом в одном полицейском участке

Полиция проверит, поступили ли с информацией, связанной с Руммом, в соответствии с требованиями. "Так как Яак Мадисон в роли помощника полицейского находился в том же отделении, куда был доставлен для оформления бумаг Румм, PPA проверит, мог ли Мадисон там столкнуться с Руммом", - сказала Хярсон. "Насколько известно, они находились в помещениях отделения полиции в одно и то же время"

Во время скандала вокруг главы PPA Эльмара Вахера газета Eesti Ekspress предположила, что именно случай с Ханнесом Руммом мог стать причиной попытки сместить Вахера, предпринятой другими видными политиками EKRE - Мартом и Мартином Хельме.

Согласно закону, полицейский не может быть членом какой-либо партии именно потому, чтобы доступная ему информация не была использована в партийных интересах. По всей видимости, полицейское расследование должно дать ответ на вопрос: было ли нахождение Мадисона в участке связано с задержанием Румма, и если да, то каким образом к Мадисону попала информация об этом случае.