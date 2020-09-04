Повезло! Латвия не вводит карантин при въезде из Эстонии, так как уровень заболеваемости Covid-19 понизился

Министр иностранных дел Урма Рейнсалу сообщил в социальных сетях, что Латвия решила с завтрашнего дня не вводить обязательный карантин для прибывающих из Эстонии, так как уровень заболеваемости Covid-19 в стране понизился и стал меньше 16, правда меньше всего лишь на две сотых — 15.98.
Решение будет пересмотрено в следующую пятницу в зависимости от показателя заболеваемости в стране. До этого можно свободно въезжать в Латвию.
Для прибывающих из Литвы также не ввели требование карантина, поэтому "Балтийский пузырь" пока сохранился.
Балтийский пузырь" возник в мае, когда три страны Балтии были одними из первых, кто открыл границы для передвижения внутри ЕС. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии без необходимости уходить в самоизоляцию могли передвигаться внутри трех стран.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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