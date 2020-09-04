04.09.2020, 15:49

Повезло! Латвия не вводит карантин при въезде из Эстонии, так как уровень заболеваемости Covid-19 понизился

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Повезло! Латвия не вводит карантин при въезде из Эстонии, так как уровень заболеваемости Covid-19 понизился
Foto: Argo Ingver

Министр иностранных дел Урма Рейнсалу сообщил в социальных сетях, что Латвия решила с завтрашнего дня не вводить обязательный карантин для прибывающих из Эстонии, так как уровень заболеваемости Covid-19 в стране понизился и стал меньше 16, правда меньше всего лишь на две сотых — 15.98.

Решение будет пересмотрено в следующую пятницу в зависимости от показателя заболеваемости в стране. До этого можно свободно въезжать в Латвию.

Для прибывающих из Литвы также не ввели требование карантина, поэтому "Балтийский пузырь" пока сохранился.

Балтийский пузырь" возник в мае, когда три страны Балтии были одними из первых, кто открыл границы для передвижения внутри ЕС. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии без необходимости уходить в самоизоляцию могли передвигаться внутри трех стран.

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