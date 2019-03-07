07.03.2019, 10:43

Поучительная история: интернет-знакомство с американской девочкой-подростком обернулось для молодого человека из Эстонии обвинением в педофилии

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
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Поучительная история: интернет-знакомство с американской девочкой-подростком обернулось для молодого человека из Эстонии обвинением в педофилии
Fotomontaaž

Молодой эстонский мужчина Мейти Метсла (23) может рассказать поучительную историю о том, как благие намерения могут привести к очень плохим последствиям, пишет Eesti Ekspress.

Драма развернулась два года назад в американском штате Вирджиния накануне Дня независимости ЭР. Полиция и ФБР сообщили о пропаже 15-летней Макайлу Маттей, которая утром ушла из своего дома в Дамфрисе в школу, но так и не дошла. Стражи порядка установили, что девочка может находиться вместе с эстонцем Мейти Метсла, которому на тот момент был 21 год.

Метсла познакомился с девочкой в интернете в январе 2016 года. Несколько месяцев они тесно общались и у них завязались т.н. отношения на расстоянии. За пару дней до исчезновения Маттей Метсла приехал в США. В ходе поисков зацепок полиция обнаружила несколько ”неподобающих” переписок между Метсла и Маттей.

Масштабные поиски продолжались шесть дней, пока молодых не нашли примерно в 170 км от родного города девочки.

Молодому человеку было предъявлено обвинение в преступлении сексуального характера, а точнее — в совращении несовершеннолетней при помощи средств связи. При этом полиция отметила, что девочка ушла с ним совершенно добровольно, то есть никакого принуждения и насилия не было.

Девочку отправили домой, а Метсла — под стражу. В августе 2017 года американский суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Также молодой человек в течение десяти лет должен находиться под уголовным надзором. Его имя до сих пор значится в подведомственной минюсту США базе сексуальных преступников и педофилов.

По данным издания, у Метсла были искренние и добрые намерения. Не исключено, что он даже не знал настоящего возраста девочки, так как предоставление ложной информации по этому поводу в интернете — обычное дело. Год назад журналисты побывали на суде в Вирджинии, но поговорить с самими Метсла не удалось. Родственники девочки также от комментариев отказались. Адвокат на встречу с журналистами тоже не согласился, сказал только, что Метсла — ”хороший человек”.

В итоге Местла просидел за решеткой всего полгода, поскольку после оглашения приговора иммиграционный суд распорядился о его высылке из страны. Как сообщило Министерство юстиции Эстонии, на родине мужчина наказание не отбывает. Единственное, ему на 20 лет запрещен въезд в США. На момент снятия запрета Метсла будет 41 год.

В Эстонии изданию поговорить к Местла не удалось. Его мать от комментариев также отказалась.

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