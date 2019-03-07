Поучительная история: интернет-знакомство с американской девочкой-подростком обернулось для молодого человека из Эстонии обвинением в педофилии

Драма развернулась два года назад в американском штате Вирджиния накануне Дня независимости ЭР. Полиция и ФБР сообщили о пропаже 15-летней Макайлу Маттей, которая утром ушла из своего дома в Дамфрисе в школу, но так и не дошла. Стражи порядка установили, что девочка может находиться вместе с эстонцем Мейти Метсла, которому на тот момент был 21 год.

Метсла познакомился с девочкой в интернете в январе 2016 года. Несколько месяцев они тесно общались и у них завязались т.н. отношения на расстоянии. За пару дней до исчезновения Маттей Метсла приехал в США. В ходе поисков зацепок полиция обнаружила несколько ”неподобающих” переписок между Метсла и Маттей.

Масштабные поиски продолжались шесть дней, пока молодых не нашли примерно в 170 км от родного города девочки.

Молодому человеку было предъявлено обвинение в преступлении сексуального характера, а точнее — в совращении несовершеннолетней при помощи средств связи. При этом полиция отметила, что девочка ушла с ним совершенно добровольно, то есть никакого принуждения и насилия не было.

Девочку отправили домой, а Метсла — под стражу. В августе 2017 года американский суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Также молодой человек в течение десяти лет должен находиться под уголовным надзором. Его имя до сих пор значится в подведомственной минюсту США базе сексуальных преступников и педофилов.