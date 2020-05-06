Потребитель имеет право потребовать возврата денег за просроченные из-за режима ЧП подарочные карты

Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ сообщила ERR, что потребителям стоит заглянуть на домашнюю страницу поставщика услуги, так как многие фирмы уже вывесили необходимую информацию.

Она также советует письменно договориться об использовании услуги после окончания действия подарочного сертификата. Если потребитель и фирма не могут достичь компромисса, следует обратиться с заявлением к комиссии по потребительским спорам.

Фирмам представитель департамента в свою очередь посоветовала продлить действие подарочных сертификатов.

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