Потребитель имеет право потребовать возврата денег за просроченные из-за режима ЧП подарочные карты
Если во время чрезвычайного положения не было возможности воспользоваться услугой, потребители могут требовать вернуть деньги за просроченные подарочные карты и билеты, пишет rus.err со ссылкой на представителя Департамента защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA).
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