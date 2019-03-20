Поторопитесь! Сезон катков в Таллинне заканчивается

Если в первый сезон — 2006/2007 — каток на улице Харью посетили около 30 000 человек, из них 2 700 — школьники, то в этом сезоне число посетителей возросло до 50 000, из них более 20 000 школьников. Каток при Ныммеской гимназии посетили 16 000 раз, из них около трети — школьники.

Член правления предприятия HK Hall OÜ, которое обеспечивает работу этих катков, Фред Рандвер порадовался тому, что школы и детские сады все активнее проводят занятия на катках, ведь это позволяет детям приобретать хорошую физическую форму и просто весело проводить время. Он также отметил, что на рост числа посещаемости влияет без сомнений и то, что для школьных групп действует бесплатный билет.