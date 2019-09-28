Поторопитесь, еще успеете! В субботу в Таллинне проходит Фестиваль яблок

Продукцию пчеловодства на фестивале будут продавать входящие в объединение Eesti Mee Ühistu производители – уже упомянутое выше хозяйство Aakre aed, пасека Mesilepa, Mesioja talu, Pajusalu talu, Metsaserva, MyHoney и Lõuna-Eesti Mesi OÜ. Органический мед можно будет приобрести у пчеловодного хозяйства Aasa. К радости всех гурманов и ценителей меда в фестивале примет участие и хозяйство Sipre Mesila, пчелы которого собирают нектар с цветков экзотических растений, растущих в Таллиннском ботаническом саду.

Посетителям Фестиваля яблок также представится возможность насладиться прекрасным – увидеть выставку цветочных картин художницы Камилле Саабре. Сама художница описывает свою выставку так: «Цветок напоминает круговорот, в котором мы все живем – он просыпается, растет, цветет, увядает и умирает. Часто возникает чувство, что можно было бы все время только цвести, но смотришь на цветок, и понимаешь – всему свое время. Нужно наслаждаться тем, что имеем сейчас, потому что когда-то и это подойдет к концу».

Фестиваль яблок и ярмарка меда пройдут в субботу, 28 сентября, с 11:00 до 15:00 в торговом центре Arsenal по адресу Эрика, 14, в столичном районе Пыхья-Таллинн. Ведущий фестиваля – Юхан Крулль. Кафе и рестораны торгового центра также примут участие в фестивале со специальными меню c яблоками и медом.