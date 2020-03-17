Посвященные срочной службе инфодни в Выру и Нарве переносятся

Из-за связанных с глобальной вспышкой коронавируса рисков и объявленной правительством чрезвычайной ситуации Министерство обороны перенесло на более поздний срок направленные на женщин дни государственной обороны, которые должны были состояться в Выру и Нарве во второй половине марта.
”Поскольку интерес женщин к срочной службе и таким инфодням очень высокий, мы приняли решение не отменять мероприятия, а перенести их на более позднее безопасное время”, — сказала организатор мероприятий, советник по срочной службе Министерства обороны Лаура Тооду.
”Мы заранее сообщим о новых датах проведения инфодней. Надеемся, что нынешняя тревожная ситуация будет быстро разрешена. Желаем жителям Эстонии душевного спокойствия и скорейшего выздоровления всем больным”, — добавила Тооду.
Состоялись три из пяти инфодней, запланированных в феврале и марте в пяти городах Эстонии. В мероприятиях в Таллинне, Тарту и Пярну суммарно приняли участие более 150 заинтересованных в срочной службе молодых женщин.
Актуальную информацию о проведении инфодней можно найти на странице Naised Riigikaitses в Facebook.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Какой орган поражает коронавирус: после вскрытия все стало ясно
В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Как вернуть за минуту карточку, «съеденную» банкоматом