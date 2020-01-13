Построенные в советское время столичные детсады опасны для детей. Около 20 зданий будут снесены

В ближайшие годы Таллинну предстоит привести в порядок около 100 детских садов, при этом несколько десятков детсадов было решено снести, поскольку в данных случаях строительство новых зданий обойдется дешевле, чем реновация имеющихся.

Так, детский сад Rõõmupesa был построен 50 лет назад обувной фабрикой ”Коммунар”. Как сообщает ”AK”, в здании не проводилось ни одного капитального ремонта, и стены находятся в плачевном состоянии. По словам заведующей детсадом Леи Пихельгас, они каждый год пытались как-то привести все в порядок, но тщетно.

Что касается пространства для игр, то его не хватает уже сейчас, а к 2030 году на каждого ребенка должно приходиться по четыре метра площади пола. В столице насчитывается 20 построенных по типовому проекту детских садов — их снесут и построят новые, и Rõõmupesa — один из них.

По словам руководителя Таллиннского департамента образования Андреса Паюла, построенные много десятилетий назад здания детских садов настолько амортизированы, что реновировать их дороже, чем построить новые. ”Ситуация, когда после реновации в группе в связи с требованиями осталось бы по 10 или 12 детей, ненормальна”, — отметил он.