Пострадавших от действий Айвара Мяэ просят обращаться в полицию

"На момент выхода статьи никто с соответствующей информацией в полицию не обращался. Мы понимаем, что речь идет об эмоционально очень сложных переживаниях, но призываем всех, кто чувствует, что с ними обходились неправильно, обращаться в полицию. Мы передали через автора статьи телефон сотрудника полиции, кому можно позвонить, рассказать свою историю и попросить совета", — сказала Delfi начальник службы превенции Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, иной раз женщины в подобных случаях бояться обращаться в полицию, потому что считают, что их имена будут обнародованы. "Полиция не будет разглашать имена к нам обратившихся", — заверила она.

"Мы хотим помочь женщинам, которые рассказали об изложенных в статье фактах ущемления на рабочем месте. Просим всех участников и свидетелей описанных в статье эпизодов обратиться при первой возможности в полицию", — призвала Мирошниченко.

Мяэ отрицает прозвучавшие в его адрес обвинения. Сегодня большая группа бывших и действующих работников выступила с открытым письмом в поддержку руководителя театра, считая выдвинутые обвинения надуманными.

В пятницу соберется совет Театра Estonia, чтобы обсудить предъявляемые Мяэ обвинения.